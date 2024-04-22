Монитор BenQ SW242Q выделился своей наивысочайшей точностью цветопередачи изображений.

Тайваньский производитель техники BenQ представил свой 24,1 дюймовый IPS-монитор SW242Q. Профессиональный монитор SW242Q с разрешением 2K имеет соотношение сторон 16:10. Одной из выдающихся особенностей этого монитора является наличие капюшона, который виден на предоставленном изображении. Этот элемент помогает закрыть дисплей от окружающего света и снизить отражения.

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Монитор SW242Q обладает пиковой яркостью до 400 нит и поддерживает стандарт HDR 10. Кроме того, он оснащён сертифицированным антибликовым покрытием TÜV, которое обеспечивает лучшую видимость при различных условиях освещения. Что касается точности передачи цвета, этот монитор может похвастаться 99% охватом цветовой гаммы Adobe RGB, 100% Rec.709 и sRGB, а также 98% DCI-P3. Пользователь может легко переключаться между различными цветовыми режимами. Кроме того, программное обеспечение для управления цветом позволяет автоматически настраивать цветопередачу.

В сравнении с предыдущей моделью SW240, новый продукт принёс значительные улучшения в точности передачи цвета, управлении цветом и дизайне. Говорится, что монитор SW242Q проходит строгую калибровку на заводе перед поставкой на рынок. Производитель акцентирует внимание на точности передачи цвета этой модели. Средняя точность цветопередачи остаётся в пределах 1,5. Серия SW также поддерживает аппаратную калибровку цвета для правильного охвата цветовой гаммы при длительном использовании.

Монитор оборудован встроенной таблицей поиска цветов 3D LUT, которая позволяет регулировать цвет по трёхмерным координатам RGB. Доступно несколько вариантов подключения такие как порты HDMI 2.0, DP 1.4 и Type-C, монитор также способен подзарядить ваш телефон с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 90 Вт через обратный источник питания. Кроме того, предусмотрен слот для SD-карты. SW242Q доступен по начальной цене в размере 4399 юаней ( примерно 57 тыс. рублей).