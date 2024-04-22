Умные часы Boat Storm Call 3 получили множество трекеров здоровья и интересных функций по цене менее 1500 рублей.

Компания Boat представила свою новую линейку умных устройств, начиная с умных часов Storm Call 3, которые были выпущены вскоре после успешного запуска наушников Boat Nirvana Eutopia и Airdopes Supreme TWS. Storm Call 3 - это стильные и функциональные умные часы, разработанные для удовлетворения потребностей современного потребителя. Они оснащены квадратным циферблатом и поставляются с выбором силиконового или металлического ремешка.

Эти умные часы имеют 1,83-дюймовый HD-экран и предлагают широкий спектр функций мониторинга здоровья, включая отслеживание сердечного ритма и уровня кислорода в крови (SpO2), а также более 700 спортивных режимов. Они работают на операционной системе Crest+ и имеют класс защиты IP67 от пыли и воды. Аккумулятор ёмкостью 230 мАч обеспечивает до 7 дней автономной работы.

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Одной из ключевых особенностей Storm Call 3 является встроенная навигационная система на базе MapmyIndia, обеспечивающая точную пошаговую навигацию без необходимости использования смартфона.

Кроме того, умные часы поддерживают функцию QR Tray для хранения важной информации в виде QR-кодов, доступной прямо на устройстве. Это позволяет хранить QR-коды UPI, билеты на различные мероприятия, удостоверения личности и многое другое.

Storm Call 3 доступен в различных цветах, таких как: вишнёвый, чёрный, зелёный и серебристый, по начальной цене 1099 индийских рупий (примерно 1200 рублей). Устройство можно приобрести на официальном сайте производителя.