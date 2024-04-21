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Zerox852
Lenovo представила свой новый интеллектуальный дверной замок E20
Умный замок Lenovo E20 предлагает множество способов открытия и защищенность класса c.

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Lenovo уже продолжительное время активно занимается разработкой и производством умных замков, и компания представляет широкий ассортимент таких продуктов. Новейшая модель умного замка E20, которая доступна для предварительного заказа с 22 апреля, предлагается по привлекательной цене в 399 юаней (примерно 5200 рублей). Этот стильный интеллектуальный замок обращает особое внимание на безопасность благодаря своей тройной конструкции, которая обеспечивает надёжную защиту от перебоев в подаче электроэнергии и попыток несанкционированного вскрытия.

Пользователи имеют возможность использовать уникальный 20-значный фиктивный пароль для дополнительного уровня безопасности. Разблокировать дверь с помощью умного замка E20 очень просто благодаря многообразию методов доступа. Вы можете воспользоваться безопасным сканированием отпечатков пальцев с распознаванием на 360 для персонализированного доступа. Также есть возможность использовать фиктивный пароль из 20 цифр с добавлением случайных чисел для дополнительной защиты. Зашифрованные 17-секторные дверные карты предлагают ещё один безопасный способ доступа, а удалённые временные пароли, созданные через специальное приложение, позволяют гостям войти, даже если нет подключения к Wi-Fi. Для случаев, когда требуется физический ключ, в комплект поставки входит скрытая замочная скважина с резервным механическим ключом. Кроме того, для обеспечения максимальной безопасности, умный замок E20 можно настроить на использование комбинации двух или более методов разблокировки.

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Безопасность является ключевым аспектом умного замка Lenovo E20. Он оснащён цилиндром замка с защитой от взлома класса C, что представляет собой самый высокий уровень безопасности, доступный для замков такого типа. Независимо от того, ищете ли вы удобный способ открыть дверь или отдаёте предпочтение первоклассной безопасности, интеллектуальный замок Lenovo E20 представляет собой многофункциональное и надёжное решение для вашего дома.

#lenovo #дверной замок
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