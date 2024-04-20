OnePlus готовит к выходу новый флагманский смартфон который может стать лидером в своем сегменте.

OnePlus готовит к выходу новый флагманский смартфон – OnePlus Ace 3 Pro. Утечки от Digital Chat Station раскрывают детали о дизайне, технических характеристиках и возможностях этого устройства, которое обещает стать одним из самых мощных и стильных смартфонов компании.

OnePlus Ace 3 Pro будет выделяться обновленным дизайном, отличающимся от предыдущих моделей серии Ace. Смартфон получит OLED-дисплей с изогнутыми краями, металлическую рамку и стеклянную заднюю панель, создавая ощущение премиального устройства. Задняя часть также будет иметь уникальный дизайн, отличный от предыдущих флагманов OnePlus.

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OnePlus Ace 3 Pro обещает стать настоящим технологическим монстром, он будет оснащаться высококачественной OLED-панелю с разрешением 1.5K, которая обеспечит яркое и чёткое изображение. Под капотом у новинки будет флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3, гарантирующий высочайшую производительность для любых задач. Смартфон будет предлагаться с немалым объемом памяти до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ встроенной памяти, которые обеспечат плавную работу и достаточно места для хранения данных.Также устанавливается 50-мегапиксельная основная камера с датчиком Sony IMX890, позволяющая делать потрясающие фотографии. За питание отвечает ёмкая батарея на 6000 Мач с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 100 Вт, обеспечивающая длительное время автономной работы.

Утечки также указывают на возможность выхода варианта OnePlus Ace 3 Pro с 24 ГБ оперативной памяти. Пока неясно, будет ли эта модель выпущена на глобальном рынке. Цена на устройство остается неизвестной.

OnePlus Ace 3 Pro – это амбициозный флагман, который сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и мощные характеристики. Он обещает стать одним из лучших смартфонов на рынке и привлечь внимание требовательных пользователей, ищущих максимальную производительность и функциональность.