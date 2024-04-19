Игровой ноутбук Colorful EVOL P15 оснащенный Intel Core i7-13620H и RTX 4060 выйдет уже в этом месяце.

Компания Colorful представила игровой ноутбук EVOL P15. Этот ультрасовременный гаджет отличается не только стильным дизайном, но и высокой производительностью, и ожидается, что он появится уже в этом месяце.

Colorful Evol P15 - это игровой ноутбук, который оснащён мощным процессором Intel Core i7-13620H 13-го поколения с 10 ядрами и 16 потоками, работающим на частоте до 4,9 ГГц. Он использует передовой 7-нм техпроцесс Intel для обеспечения высокой производительности и эффективности. Что касается графики, этот ноутбук оснащён графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуков с 8 ГБ выделенной памяти, который поддерживает DLSS 3 и трассировку лучей в реальном времени.

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Evol P15 предлагает 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 с возможностью расширения до 64 ГБ и твердотельный накопитель M.2 объёмом 512 ГБ с дополнительным слотом M.2 для расширения хранилища (PCIe 4.0×4). Он оборудован 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1440 (QHD) и частотой обновления 165 Гц, охватывающим 100% цветовой гаммы sRGB. Система охлаждения HAF 2.0 с двумя вентиляторами и шестью тепловыми трубками эффективно справляется со своей задачей.

Что касается возможности подключения, в ноутбуке предусмотрены Wi-Fi 6E, порт Ethernet RJ45, HDMI, DP 1.4, несколько портов USB 3.2, порт USB 2.0 и поддержка Thunderbolt 4. Размеры ноутбука составляют 361 мм в длину, 247 мм в ширину и 24,9 мм в толщину. Он также оснащён полноразмерной клавиатурой с цифровой клавиатурой и настраиваемой подсветкой из 15 цветов. Что касается операционной системы, он будет поставляться с предустановленной Windows 11.

EVOL P15 будет доступен в трёх цветовых вариантах: голубом, сером и белом. Информация о ценах пока не объявлена. Компания COLORFUL предоставляет гарантию на ноутбук в течение 2 лет и на аккумулятор - на 1 год.