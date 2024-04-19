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Zerox852
Xiaomi представила линейку бюджетных телевизоров Redmi A50/55/65
Телевизоры Xiaomi Redmi A50/55/65 несмотря на низкую цену получили хорошие характеристики.

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Компания Xiaomi всегда радует своих поклонников инновационными продуктами, и новая серия телевизоров Redmi A50/55/65 не стала исключением. Эти устройства предлагают потрясающее качество изображения благодаря разрешению 4K и частоте обновления 60 Гц, что обеспечивает чёткость и плавность даже в динамичных сценах. А возможность увеличить частоту до 120 Гц через HDMI делает их ещё более привлекательными для геймеров и ценителей кино.

Процессор A35 внутри телевизоров Redmi обеспечивает быструю и отзывчивую работу, а встроенная операционная система Xiaomi ThePaper OS делает навигацию по меню удобной и интуитивно понятной. С двумя портами USB 2.0, двумя портами HDMI и поддержкой Wi-Fi, эти телевизоры легко подключаются к другим устройствам и сетям для максимального комфорта пользователя.

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Стильный дизайн с металлическим корпусом делает телевизоры Redmi A50/55/65 элегантным дополнением к любому интерьеру, а звуковые эффекты DTS через встроенные динамики придают звучанию глубину и объем. Благодаря трехуровневой энергоэффективности, вы также можете быть уверены, что эксплуатация этих телевизоров не приведет к излишним расходам на электроэнергию.

В общем, новые телевизоры Redmi A50/55/65 от Xiaomi - это отличный выбор для тех, кто ценит качество изображения, удобство использования и доступную цену. Сочетание передовых технологий и стильного дизайна делает их привлекательным решением для всех, кто хочет наслаждаться кино и играми на большом экране без излишних затрат.

Redmi A50/55/65 предлагаются по цене от 1399 юаней (приблизительно от 19 тыс. рублей).

#xiaomi #телевизор #телевизор xiaomi
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