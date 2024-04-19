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Zerox852
Haier представила новую линейку телевизоров Smart QLED Series S800QT
Телевизор Haier Smart QLED Series S800QT размером до 75 дюймов получил хорошие характеристики по низкой цене.

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Haier Appliances представила в Индии свою последнюю линейку телевизоров Smart QLED Series S800QT, которая обещает прекрасные впечатления от просмотра благодаря сочетанию стильного дизайна и передовых технологий. Эта новая серия доступна в различных размерах, включая 75′′, 65′′, 55′′ и 43′′, чтобы удовлетворить потребности различных пользователей.

Основой серии S800QT является дисплей QLED 4K с технологией микрозатемнения и поддержкой Dolby Vision Atmos, что обеспечивает высокое качество изображения с яркими цветами и глубокими чёрными оттенками. Однако, одной из ключевых особенностей этой серии является Dual Line Gate (DLG), который гарантирует плавное воспроизведение движения и уменьшает размытость изображения в динамичных сценах.

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Телевизоры Haier S800QT могут регулировать частоту обновления экрана до 120 Гц и имеют низкую задержку, что делает их отличным выбором для геймеров и ценителей качественного контента. Благодаря 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, пользователи могут наслаждаться бесперебойным просмотром и быстрым доступом к различным приложениям и контенту.

Важно отметить, что технология MEMC обеспечивает плавное движение в видеороликах, а голосовое управление без помощи рук позволяет удобно управлять телевизором с помощью голосовых команд. Серия S800QT также интегрирована с Google, предоставляя доступ к множеству приложений и потоковых сервисов.

В области аудио телевизоры оснащены стереодинамиками мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Atmos, обеспечивая качественный звук для полного погружения в просмотр. Серия также поддерживает Chromecast, а также имеет опции подключения через Bluetooth и Wi-Fi.

Стоимость новой линейки телевизоров Haier S800QT QLED начинается от 38 990 рупий (примерно 39 тыс.рублей) новинка уже доступна для покупки. Эти телевизоры предлагают сбалансированное сочетание стильного дизайна, передовых технологий и функциональности для просмотра контента.

#телевизор #haier
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