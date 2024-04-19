PELADN HO4 получил хорошие характеристики с возможностью дополнительно установить графический ускоритель.

Мини-ПК PELADN HO4 может стать полезным приобретением для тех, кто ищет компактный и мощный компьютер для повседневных задач. Благодаря процессору Intel Alder Lake Core i5-12450H, этот мини-ПК способен обеспечить хорошую производительность при выполнении различных задач, от офисных приложений до просмотра видео и интернет-серфинга.

Мини-ПК PELADN HO4 имеет до 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ основного накопителя PCIe 4.0. Это обеспечивает достаточно мощности и пространства для хранения данных. А наличие двух портов Ethernet 2.5G делает этот мини-ПК отличным выбором для работы с сетевыми задачами.

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Однако, если вы геймер-любитель и хотите использовать этот мини-ПК для игр, то вам может понадобиться дополнительная графическая мощь. В этом случае подключение внешнего графического ускорителя через порт USB4 40 Gbps может быть отличным решением. Хотя это не так эффективно, как подключение через порт OCuLink, это все равно позволяет значительно улучшить игровую производительность мини-ПК.

Наконец, стоит отметить, что дизайн мини-ПК PELADN HO4 также заслуживает внимания. Корпус из металлического сплава с элементами RGB-подсветки создаёт стильный и современный вид. Это делает HO4 не только функциональным, но и привлекательным устройством для размещения на рабочем столе.