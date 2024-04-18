Аудиоочки JBL Yinyue Fan предлагают совершенно опыт прослушивания музыки.

Компания JBL анонсировала выпуск своих новых беспроводных аудиоочков Yinyue Fan, представляющие собой новое слово в индустрии наушников, сочетающие стиль и функциональность для ценителей музыки и активных пользователей. Цена этой инновации официально установлена на уровне 1299 юаней (примерно 17 тыс. рублей), однако благодаря предпродажной акции покупатели могут приобрести их по цене всего 999 юаней (примерно 13 тыс. рублей) на платформе Douyin. На текущий момент JD.com позволяет только резервировать эти аудиоочки, о начале предварительных продаж информация пока не разглашается.

Yinyue Fan оснащены микрофонами с технологией активного шумоподавления, которая исключает слышимость внешней среды, обеспечивая чистоту звучания даже в шумных местах. Очки Yinyue Fan имеют стильный прозрачный дизайн и оснащены специальными линейными динамиками гусеничного типа, гарантируя звук высокого качества. Применяемая технология направленного звукового поля от JBL, разработанная для исключения утечки звука обеспечивает сохранность музыки только для пользователя, окружающие люди не услышат музыки. Для ясной связи во время телефонных разговоров аудиоочки оснащены двойными микрофонами с технологией формирования луча и интеллектуальным алгоритмом шумоподавления, устраняющим фоновый шум.

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Комфорт для пользователя был поставлен на первый план при разработке Yinyue Fan. Новинка оборудована ультрафиолетовыми анти-UV линзами для защиты глаз от вредного воздействия солнечных лучей, при этом их вес составляет всего 52 грамма. Металлический шарнир придаёт им долговечность, а удобная для кожи внутренняя поверхность и эргономичный дизайн обеспечивают комфортную посадку. Пользователи могут выбирать между двумя типами рамок - круглыми или квадратными, доступными в трёх различных цветовых вариантах.

Очки Yinyue Fan защищены от пыли и влаги по стандарту IP 54, что позволяет использовать их в различных климатических условиях. Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth 5.2, а автоматическое включение и выключение происходит при снятии и надевании очков соответственно. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 8 часов прослушиванеия музыки со средней громкостью от одной зарядки, а сенсорное управление позволяет легко переключать музыку и пользоваться функциями с помощью жестов. Для расширения функциональности пользователи могут загрузить официальное приложение, позволяющее настраивать звуковой баланс и управлять основными функциями при помощи жестового управления.