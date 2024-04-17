Китайский лидер производства мониторов представил монитор с хорошими характеристиками по приятной цене.

Компания KOIOS, ведущий китайский производитель электроники, вывел на рынок новинку в мире технологий - 27-дюймовый монитор K2724UG, который стал настоящим прорывом в индустрии дисплеев. Представленный на JD.com, этот монитор вызывает интерес у потребителей благодаря своим выдающимся техническим характеристикам и внушительным возможностям.

Аппарат K2724UG оснащен инновационной IPS-панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей и потрясающей частотой обновления 165 Гц от мирового лидера в производстве дисплеев - компании AUO. Благодаря высокой пиковой яркости в 600 нит и быстрому отклику всего 1 мс, этот монитор прекрасно подойдет как для просмотра HDR-контента, так и для насыщенных игровых сессий, где важна каждая деталь.

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Охватывая 100% цветовой гаммы по стандарту sRGB и 95% цветовой гаммы DCI-P3, K2724UG обеспечивает превосходную точность цветопередачи, что незаменимо для профессионального творчества и требовательных задач. Его возможности расширены поддержкой 10-битной глубиной цвета для более гармоничных градаций цвета и более реалистичного отображения.

Регулируемая подставка позволяет пользователям настроить угол наклона и поворот монитора, чтобы добиться комфортного положения при просмотре. Совместимость с настенным креплением VESA придаёт универсальность при выборе места установки.

С широким спектром подключений, включая два порта HDMI 2.1, два порта DP 1.4 и аудиоразъем 3,5 мм, пользователи получают удобство и гибкость в использовании различных устройств. Предложение по стартовой цене 1599 юаней (примерно 20 тыс. рублей) делает этот монитор хорошим выбором для тех, кто стремится к высоким стандартам качества и функциональности в технике.