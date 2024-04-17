Портативная колонка Xiaomi Mini доступна для покупки по всему миру по цене от 5,5 тыс. рублей.

Недавно выпущенная Bluetooth-колонка Xiaomi Mini теперь доступна для покупки на мировом рынке по цене 59,99 долларов США (5,5 тыс.рублей), включая налоги на доставку и импорт в страны Европы. Этот компактный динамик предлагает впечатляющее качество звука и функции по доступной цене.

Xiaomi Mini отличается компактным и удобным дизайном, что делает её идеальной для использования в дороге или в небольших помещениях. Её размеры составляют всего 150 x 100 x 100 мм, а вес - около 350 грамм, что позволяет легко брать её с собой куда угодно.

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Несмотря на свои компактные размеры, Xiaomi Mini оснащается двумя динамиками для полного частотного диапазона и пассивным излучателем, которые обеспечивают захватывающий звук на 360. Это означает, что вы сможете наслаждаться богатым и детализированным звуком независимо от того, где вы находитесь по отношению к динамику.

Для ещё более впечатляющего звучания Xiaomi Mini позволяет соединить два динамика вместе. Это создаёт эффект стереозвука, обеспечивая более широкое звуковое поле и хороший звук в пространстве.

Встроенный аккумулятор ёмкостью 2000 мАч обеспечивает до 11 часов автономной работы, что позволяет наслаждаться музыкой в течение всего дня без необходимости подзарядки. Заряжается динамик всего за 2 часа, поэтому вы сможете быстро вернуться к прослушиванию любимых треков.

Xiaomi Mini оснащён настраиваемой RGB-подсветкой, которая создаёт захватывающую атмосферу и даёт возможность персонализировать свой динамик. Вы можете выбрать из широкого спектра цветов и эффектов, чтобы создать подсветку для любого случая.

Xiaomi Mini поддерживает NFC и новейшую версию Bluetooth 5.3, которая обеспечивает быстрое и бесперебойное подключение к внешним устройствам.

Xiaomi Mini защищён от пыли и брызг воды по стандарту IP 67, что позволяет использовать колонку на открытом воздухе наслаждаясь музыкой у бассейна, на пляже или в парке.