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Zerox852
Xiaomi представила на мировом рынке свою новую колонку Mini
Портативная колонка Xiaomi Mini доступна для покупки по всему миру по цене от 5,5 тыс. рублей.

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Недавно выпущенная Bluetooth-колонка Xiaomi Mini теперь доступна для покупки на мировом рынке по цене 59,99 долларов США (5,5 тыс.рублей), включая налоги на доставку и импорт в страны Европы. Этот компактный динамик предлагает впечатляющее качество звука и функции по доступной цене.

Xiaomi Mini отличается компактным и удобным дизайном, что делает её идеальной для использования в дороге или в небольших помещениях. Её размеры составляют всего 150 x 100 x 100 мм, а вес - около 350 грамм, что позволяет легко брать её с собой куда угодно.

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Несмотря на свои компактные размеры, Xiaomi Mini оснащается двумя динамиками для полного частотного диапазона и пассивным излучателем, которые обеспечивают захватывающий звук на 360. Это означает, что вы сможете наслаждаться богатым и детализированным звуком независимо от того, где вы находитесь по отношению к динамику.

Для ещё более впечатляющего звучания Xiaomi Mini позволяет соединить два динамика вместе. Это создаёт эффект стереозвука, обеспечивая более широкое звуковое поле и хороший звук в пространстве.

Встроенный аккумулятор ёмкостью 2000 мАч обеспечивает до 11 часов автономной работы, что позволяет наслаждаться музыкой в течение всего дня без необходимости подзарядки. Заряжается динамик всего за 2 часа, поэтому вы сможете быстро вернуться к прослушиванию любимых треков.

Xiaomi Mini оснащён настраиваемой RGB-подсветкой, которая создаёт захватывающую атмосферу и даёт возможность персонализировать свой динамик. Вы можете выбрать из широкого спектра цветов и эффектов, чтобы создать подсветку для любого случая.

Xiaomi Mini поддерживает NFC и новейшую версию Bluetooth 5.3, которая обеспечивает быстрое и бесперебойное подключение к внешним устройствам. 

Xiaomi Mini защищён от пыли и брызг воды по стандарту IP 67, что позволяет использовать колонку на открытом воздухе наслаждаясь музыкой у бассейна, на пляже или в парке.

#колонка #колонка xiaomi
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Red Red
18:40
вот на слух плохо воспринимается, можно с замерами....как ты выразился в равных условиях.... я вот вижу автор сделал работу, а ты губами по известному месту водишь....
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Pandas
18:38
4090 часто ест меньше 450+, особенно в выше приведенных играх. При этом выдавая производительность сильно выше в большинстве игр. Критика описана вполне конкретно и понятно.
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Pandas
18:36
Какой «реф»? У них aorus 7900xtx в тестах. Ты как обычно пальцем в небо.
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Red Red
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Уговорил твой пост с тестами, обязуемся просмотреть его с лупой.
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Vorvort
18:30
У gameGPU тестируют задушенный реф AMD против нерефов 4080, 4090. 😂
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Red Red
18:27
Шеша а ты почему тут, у тебя уже баня сгореть должна была(два часа назад все видели как ты ее последним стулом растапливал... Или у тебя в бане дыры что топить надо часов 5), или ты должен был в усмер...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
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