Geely представила комплектацию Dragon Edition для своего мощного электрокара по цене от 2,1 млн.рублей.

Geely расширила выбор комплектаций своего электрического автомобиля Galaxy E8, представив Dragon Edition с тремя новыми вариантами цвета: Xizi Blue, Smoke Grey и Daybreak Black. Кроме того, компания представила более доступную модель начального уровня по цене 165 800 юаней (примерно 2,1 млн.рублей), из которой убрали некоторые функции, такие как кондиционер с тепловым насосом.

Dragon Edition доступен в двух вариантах: полноприводная версия с запасом хода 550 км и полноприводная версия с запасом хода 620 км. Полноприводная версия начинается с бюджетной цены в 165 800 юаней, что делает её на 10 000 юаней дешевле, чем оригинальная модель начального уровня. Для тех, кто ищет больше мощности и запаса хода, полноприводная версия стоит от 215 800 юаней.

реклама

Помимо Dragon Edition, Geely предлагает широкий ассортимент моделей Galaxy E8, которые отвечают различным потребностям и бюджетам:

• Полноприводная версия Longteng (Dragon Edition) с запасом хода 550 км: от 165 800 юаней-2,1 млн.рублей

• Полноприводная версия PRO с запасом хода 550 км: от 175 800 юаней -2,2 млн.рублей

• Полноприводная версия MAX с запасом хода 550 км: от 185 800 юаней-2,4 млн.рублей

• Версия Starship с запасом хода 665 км: от 198 800 юаней-2.6 млн.рублей

• Версия Starship с искусственным интеллектом и запасом хода 665 км: от 218 800 юаней-2.9 млн.рублей

• Полноприводная версия Longteng (Dragon Edition) с запасом хода 620 км: от 215 800 юаней-2.9 млн.рублей

• Высокопроизводительная версия Starship с запасом хода 620 км: от 228 800 юаней-3 млн.рублей

Первоначально представленный в январе, Geely Galaxy E8 предлагает на выбор 6 цветов кузова и 2 варианта цвета салона. Он отличается характерной передней панелью с решеткой "Ripples of Light" и просторным салоном с первым в мире 45-дюймовым безграничным большим экраном 8K. Galaxy E8, оснащённый процессором Qualcomm Snapdragon 8295, может похвастаться интеллектуальной системой салона и тем что это первый автомобиль, оснащённый эксклюзивным дроном-компаньоном с двусторонней спутниковой связью.

Что касается производительности, Galaxy E8 предлагает три варианта силовой установки: одиночный электродвигатель 400 В+200 кВт, одиночный электродвигатель двигатель 800 В+200 кВт и вариант с двумя электродвигателями 800 В+475 кВт. Аккумуляторные блоки имеют ёмкость 62 или 76 кВтч, что обеспечивает запас хода 550 км, 665 км или 620 км в зависимости от конфигурации. Топовый полноприводный вариант может развивать максимальную скорость 210 км/ч и разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,49 секунды.