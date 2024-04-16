Lenovo ThinkBook 16+ 2024 Core Ultra 9 ноутбук премиум класса получил мощные характеристики и стильный дизайн.

Lenovo анонсировала скорый выход ThinkBook 16+ 2024 Core Ultra 9, ноутбука премиум-класса, который сочетает в себе исключительную производительность и потрясающее качество изображения. Ожидается, что устройство поступит в продажу уже в этом месяце.

ThinkBook 16+ 2024 оснащается новейшим 16-ядерным 22-поточным процессором Core Ultra 9 185H, обеспечивающим высокую мощность для многозадачности и запуска ресурсоемких приложений. В сочетании с оперативной памяти объемом 32 Гб и ёмкостью внутренней памяти в 1 ТБ этот ноутбук легко справляется с самыми требовательными задачами, обеспечивая бесперебойную работу.

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Для повышения графической производительности пользователи могут дополнительно выбрать дискретную видеокарту RTX4060, что делает устройство идеальным для запуска игр, обработки фотографий и многих других задач, требующих интенсивного использования графики.

Раскрыв крышку ноутбука можно увидеть IPS-дисплей размером 16 дюймов разрешением 3,2K и максимальной частотой обновления экрана 165 Гц, который обеспечивает захватывающие визуальные эффекты. Экран имеет пиковую яркость 430 нит и по стандарту цветовых гаммы SRGB и P3 охватывает 100 цвета, гарантируя цветопередачу наивысшей точности.

Поддержка смены цветовой гаммы, Dolby Vision и заводской калибровки цветов X-Rite со средним значением Delta E менее 1 обеспечивает реалистичное и яркое изображение. Также ноутбук сертифицирован по стандарту TÜV Rheinland это гарантирует, что глаза не устанут даже после длительного использования устройства.

ThinkBook 16+ 2024 предлагает широкий выбор способов для подключения различных периферийных устройств и внешних дисплеев. На левой стороне расположены порт USB-A 3.2 Gen 2, два порта Thunderbolt 4 и разъем для гарнитуры 3,5 мм. На правой стороне находятся два порта USB-A 3.2 Gen 1, а на задней панели — порт HDMI 2.1 и вход питания постоянного тока.

ThinkBook 16+ 2024 спроектирован и изготовлен в соответствии с высочайшими стандартами качества и надёжности. Он прошёл 12 военных испытаний на соответствие требованиям MIL-STD-810H, что гарантирует его долговечность и способность выдерживать суровые условия использования.

ThinkBook 16+ 2024 Core Ultra 9 от Lenovo — это мощный и универсальный ноутбук, который сочетает в себе исключительную производительность, захватывающий дисплей и надежную конструкцию. Он станет идеальным выбором для профессионалов, студентов и всех, кто ищет устройство, способное справляться с требовательными задачами и обеспечивать первоклассные развлечения.