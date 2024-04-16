Xiaomi Civi 4 Pro, который будет выпущен на рынке Индии, получил интересные характеристики.

Xiaomi готовится выпустить свой новейший смартфон Civi 4 Pro в Индии под названием Xiaomi 14 Civi, как следует из недавней сертификации TUV. Хотя компания не подтвердила официально дату запуска, сертификация намекает на скорый дебют устройства на внутреннем рынке Индии.

Устройство было замечено на сайте сертификации TUV под номерами моделей "24053PY09C" и "24053PY09I". Эти номера моделей соответствуют Xiaomi Civi 4 Pro, что подтверждает выпуск устройства в Индии.

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Однако стоит отметить, что в списке отсутствует номер модели с приставкой "G", что обычно указывает на глобальную версию модели. Это означает, что глобальная модель Xiaomi Civi 4 Pro может так и не появиться на мировом рынке.

Хотя сертификация не раскрывает никаких конкретных характеристик, есть мнения, что новинка будет иметь характеристики, аналогичные Xiaomi Civi 4 Pro.

Xiaomi Civi 4 Pro оснащается 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, максимальной частотой обновления экрана 120 Гц и пиковой яркостью в 3000 нит. Он имеет двойную фронтальную камеру с 32-мегапиксельным основным объективом и 32-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Система задней камеры оптимизирована для Leica и включает 50-мегапиксельную основную камеру с OIS, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельную телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом.

Телефон оснащён процессором Snapdragon 8s Gen 3, оперативной памятью LPDDR5x, хранилищем UFS 4.0 и аккумулятором емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Другие функции включают встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, металлическую рамку, блок рассеивания тепла, ИК-передатчик и линейный двигатель. Устройство работает на базе Android 14 на базе HyperOS.