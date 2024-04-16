Realme убрала функцию сотовой связи из ранее представленного Pad 2, тем самым сделав планшет дешевле.

Realme расширила свою линейку планшетов в Индии, выпустив вариант Realme Pad 2 только без поддержки сотовой связи. Устройство предлагает впечатляющие характеристики по доступной цене, что сделало его привлекательным вариантом для пользователей, которым не требуется интернет-соединение за пределами зоны покрытия Wi-fi.

Realme Pad 2 Wi-Fi имеет только один вариант конфигурации хранилища: 6 ГБ + 128 ГБ. Его официальная цена составляет 17 999 индийских рупий (около 20 тыс.рублей).

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Планшет официально поступит в продажу 19 апреля на официальном сайте производителя и на сайте онлайн ритейлера Flipkart.

Под капотом новинки установлен процессор MediaTek Helio G99 SoC. За питание отвечает массивный аккумуляторо ёмкостью 8360 мАч с поддержкой технологии быстрой проводной зарядки мощностью до 33 Вт, что обеспечивает длительное время автономной работы и быструю подзарядку в любой ситуации.

Realme Pad 2 Wi-Fi оснащается TN-дисплеем размером 11,52-дюймовов с разрешением 2K и максимальной частотой обновления экрана 120 Гц, экран обеспечивает яркое и плавное изображение. Для фотосъёмки планшет оснащён одиночной 8-мегапиксельной камерой на задней панели и 5-мегапиксельной фронтальной камерой, что позволяет пользователям делать качественные снимки и совершать видеозвонки.

Новинка предлагается сразу в 6 цветовых вариантах исполнения: серый, белый, красный, жёлтый, зелёный и синий.

Realme Pad 2 Wi-Fi работает под управлением пользовательской оболочки Realme UI 4.0 на базе ОС Android 13, которая предоставляет пользователям доступ к широкому спектру функций и приложений. Другие примечательные функции включают Wi-Fi 5 для стабильного и быстрого подключения, Bluetooth 5.2 для подключения к беспроводным устройствам и порт USB Type-C для зарядки и передачи данных.