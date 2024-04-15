Новая строчка рекомендаций в меню ПУСК рассматривается как реклама приложений из Microsoft Store.

Microsoft выпустила новое обновление (KB5037000) для инсайдеров тестирующих операционную систему Windows 11, которое привносит ряд изменений, включая более расширенную строчку рекомендаций в меню ПУСК.

В обновлении добавили раздел "Рекомендуемые" в меню "Пуск", в котором отображаются приложения доступные в Microsoft Store на основе предпочтений пользователя. Но Microsoft предвзято относится к рекомендуемым приложениям, по этой причине в рекомендациях попадаются приложения не соответствующие интересам пользователя.

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По сути, эти рекомендации представляют собой форму рекламы, поскольку Microsoft получает доход от приложений, распространяемых через принадлежащую компании интернет площадку. Хотя разработчики приложений не обязаны платить напрямую за размещение и рекомендации своих приложений, пользователи все равно воспринимают данное нововведение как рекламу.

Но к счастью предусмотрена функция отключающая рекомендации, ее можно отключить перейдя в "Настройки" > "Персонализация" > "Пуск" и отключить нажав на переключатель "Показывать рекомендации по советам, рекламе приложений и т. д.".

Важно учесть, что это обновление в настоящее время затрагивает только бета-тестеров личные компьютеры, не получили это обновление.

Microsoft пока, что не заявляла о добавлении этой функции в финальную версию обновления. На данный момент компания используя программу Insider собирает отзывы и может отказаться от этой идеи.

Добавление большего количества рекомендаций приложений в меню "Пуск" может раздражать пользователей, которые предпочитают более минималистичный и менее навязчивый интерфейс.

В целом, добавление большего количества рекомендаций приложений в меню "Пуск" Windows 11 стало спорным изменением, которое может привести к ряду проблем для пользователей. Остаётся надеяться, что Microsoft прислушается к отзывам и пересмотрит эту функцию, прежде чем выпускать её в финальной версии обновления.