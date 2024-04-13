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Zerox852
Huawei построит в Шанхае огромный научно-исследовательский центр для разработки чипов
Huawei инвестирует 1,6 млрд долларов на строительство научного центра, чтобы уменьшить свою зависимость от других компаний.

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Китайский технологический гигант Huawei предпринимает амбициозные шаги к достижению независимости в разработке чипов. Согласно отчёту Nikkei Asia, компания инвестирует колоссальные 1,66 миллиарда долларов в строительство крупного центра исследований и разработок полупроводников в Шанхае.


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Этот научно-исследовательский центр станет центральным элементом плана Huawei по устранению зависимости от зарубежных производителей чипов. Компания активно набирает ведущих специалистов для ускорения процесса, предлагая высокую зарплату, которая, по сообщениям, вдвое превышает предложения местных производителей микросхем.

Huawei удалось привлечь инженеров с обширным опытом работы в таких отраслевых гигантах, как ASML, Applied Materials, Lam Research, TSMC, Intel и Micron. Однако путь к самодостаточности в разработке чипов имеет свою цену.

По словам неназванного инженера-проектировщика, рабочие условия в Huawei слишком жёсткие. Сообщается, что рабочая неделя будет проходить по принципу «996» (работа с 9:00 до 21:00, шесть дней в неделю). И пусть высокие зарплаты и бонусы могут привлечь некоторых, такой интенсивный труд может привести к выгоранию сотрудников. Инженер отметил: «Контракт будет заключаться на три года, но большинство рабочих не будет его продлевать».

В настоящее время Huawei полагается на компанию SMIC в создании своего будущего 5-нм чипа Kirin, который, как ожидается, будет коммерциализирован в конце этого года. SMIC также самостоятельно подготавливает производство для создания 3-нм чипов для Huawei.

Учитывая это продолжающееся сотрудничество, SMIC, вероятно, останется важным партнёром Huawei в обозримом будущем, по крайней мере, до тех пор, пока их научно-исследовательский центр не выйдет на полную производственную мощность.

#huawei
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