Правительство Китая обязало телекоммуникационные компании заменить используемые чипы иностранного производства на чипы произведенные в Китае.

Власти Китая обязали крупнейших операторов связи страны поэтапно отказываться от чипов иностранного производства, используемых в их сетях, к 2027 году операторы связи должны полностью перейти на чипы китайского производства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Этот шаг направлен на сокращение зависимости Китая от западных технологий и усиление контроля над своей телекоммуникационной инфраструктурой.

Решение затронет американских производителей чипов Intel и Advanced Micro Devices (AMD), чьи акции упали более чем на 1,5% на премаркете в пятницу. Американские компании отказались комментировать данную ситуацию.

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Этот шаг стал частью усилий Пекина по замене западных технологий отечественными альтернативами на фоне растущей напряжённости между Китаем и США. Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт передовых технологий в Китай, что побудило Пекин искать способы снизить зависимость от иностранных поставщиков.

В 2022 году государственным предприятиям было приказано перейти на отечественные офисные программные системы к 2027 году. Это первый случай, когда были установлены такие конкретные сроки. Согласно приказу Государственного регулятора активов Китая от сентября 2022 года, пять брокерских фирм сообщили Reuters, что это связано с приказом Государственного регулятора активов Китая от сентября 2022 года.

В соответствии с новыми директивами Министерство промышленности и информационных технологий Китая приказало государственным операторам мобильной связи провести аудит своих сетей на предмет использования некитайских полупроводников и установить сроки их замены.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Пекин ввёл руководящие указания по поэтапному отказу от американских чипов Intel и AMD в государственных персональных компьютерах и серверах.

В прошлом году Китай был крупнейшим рынком сбыта продукции для Intel, на который приходилось более 27% её общего дохода. Закупки китайских операторов связи показывают, что они все чаще переходят на отечественные чипы, отчасти благодаря улучшению качества и надёжности местных производителей.

Ожидается, что поэтапный отказ от иностранных чипов будет осуществляться постепенно, чтобы избежать сбоев в работе сетей. Однако этот шаг станет значительным продвижениям в усилиях Китая по укреплению технологической независимости и снижению зависимости от западных поставок.