Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
WSJ: Китай запрещает телекоммуникационным компаниям использовать иностранные чипы
Правительство Китая обязало телекоммуникационные компании заменить используемые чипы иностранного производства на чипы произведенные в Китае.

реклама

Власти Китая обязали крупнейших операторов связи страны поэтапно отказываться от чипов иностранного производства, используемых в их сетях, к 2027 году операторы связи должны полностью перейти на чипы китайского производства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Этот шаг направлен на сокращение зависимости Китая от западных технологий и усиление контроля над своей телекоммуникационной инфраструктурой.

Решение затронет американских производителей чипов Intel и Advanced Micro Devices (AMD), чьи акции упали более чем на 1,5% на премаркете в пятницу. Американские компании отказались комментировать данную ситуацию.

реклама

Этот шаг стал частью усилий Пекина по замене западных технологий отечественными альтернативами на фоне растущей напряжённости между Китаем и США. Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт передовых технологий в Китай, что побудило Пекин искать способы снизить зависимость от иностранных поставщиков.

В 2022 году государственным предприятиям было приказано перейти на отечественные офисные программные системы к 2027 году. Это первый случай, когда были установлены такие конкретные сроки. Согласно приказу Государственного регулятора активов Китая от сентября 2022 года, пять брокерских фирм сообщили Reuters, что это связано с приказом Государственного регулятора активов Китая от сентября 2022 года.

В соответствии с новыми директивами Министерство промышленности и информационных технологий Китая приказало государственным операторам мобильной связи провести аудит своих сетей на предмет использования некитайских полупроводников и установить сроки их замены.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Пекин ввёл руководящие указания по поэтапному отказу от американских чипов Intel и AMD в государственных персональных компьютерах и серверах.

В прошлом году Китай был крупнейшим рынком сбыта продукции для Intel, на который приходилось более 27% её общего дохода. Закупки китайских операторов связи показывают, что они все чаще переходят на отечественные чипы, отчасти благодаря улучшению качества и надёжности местных производителей.

Ожидается, что поэтапный отказ от иностранных чипов будет осуществляться постепенно, чтобы избежать сбоев в работе сетей. Однако этот шаг станет значительным продвижениям в усилиях Китая по укреплению технологической независимости и снижению зависимости от западных поставок.

#китай #китай и сша
+
Написать комментарий (0)
В сети появились изображения новейшего китайского лёгкого танка
Китайский электромобиль с твердотельным аккумулятором обещает запас хода в 1000 км
Новый бюджетный китайский пикап BYD тестируется в Мексике
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На российском заводе начали собирать авиадвигатели с помощью очков дополненной реальности
1
Samsung может выпустить обновление One UI 6.1 для более старых телефонов на следующей неделе
3
Разработка неофициального ремастера GTA Vice City на основе GTA IV переходит к завершающему этапу
4
Исследователи обнаружили первый вирус, полностью сгенерированный искусственным интеллектом
+
На заводе "Вымпел" стартовало строительство корабля "Владимир Пялов" для российского флота
+
Большинство поляков выступают против отправки западных войск на Украину
+
AMD выпустила процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F
3
Цены на SSD и HDD неуклонно растут в связи с широким распространением искусственного интеллекта
1
Российская компания «Геоскан» продемонстрировала первый FPV-квадрокоптер линейки «Пионер»
+
Бывший сотрудник Microsoft выступил с критикой в отношении быстродействия Windows 11
6
"Терминатор" от Уралвагонзавода продемонстрировал усовершенствования на полигоне
+
Илон Маск считает, что колонизация космоса является единственным спасением от грядущего кризиса
4
Ростех передал ВКС России первую в этом году партию многофункциональных истребителей Су-35С
+
Британия откроет на Украине заводы для ремонта своих 105-мм гаубиц L119
7
Китай в прошлом году увеличил затраты на закупку оборудования для выпуска чипов на 29%
+
РЖД показали карту высокоскоростного маршрута Москва — Санкт-Петербург
+
Китайское импортозамещение докатилось до процессоров, используемых в телекоммуникационном оборудовании
1
Драйвер Radeon Vulkan с открытым исходным кодом получил возможность кодирования H.264 и H.265
+
Конкурент Starlink, компания Astranis, представила новый спутник со скоростью интернета 50 Гбит/с
+
В сеть попали изображения материнской платы ASUS ROG Maximus XIII со слотами памяти SODIMM
+

Популярные статьи

Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
13
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
9
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
213
На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный авианосец "Кага"
18
Redmi и Realme с интервалом в сутки анонсировали свои «народные» субфлагманы
2
Обзор игры Starship Troopers – все на борьбу с космическими жуками
+
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
1
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
41
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
145
Кимберлитовые вулканы, извергающие алмазы, могут вернуться к жизни в любой момент, считают петрологи
3

Сейчас обсуждают

Легенда
15:10
Я живу там где по кайфу, ты главное подойди на Энгельса 22, И ты очень быстро поперхнешься шилом
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Фартовый
15:09
А чтто там в 22? Ты не мущина живёшь?
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Дмитрий Малинин
15:09
Ценой! За цену 4090 можно взять две 7900 хтх!
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
Легенда
15:09
Ну ладно подходи на Энгельса 22. Или опять как не мужчина сольёшься?
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Фартовый
15:08
зачем мне 25, мне твой нужен, хочу посмотреть как ты не мущина живешь
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
RandomXP
15:08
Да там всем властным хмырям приходится такую пургу гнать, иначе их снимут с должностей, причем могут еще показательно посадить или занесчастнозаслучайничать.
Канцлер Германии фантазирует: переговоры с Путиным могут быть только после вывода ВС РФ с Украины
Легенда
15:08
Ну подходи на двадцать пятый. Или не мужчина?
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Димон
15:08
Разбираем пикчи))) 1. Нейросеть. 2. Реальное фото.
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Фартовый
15:08
в Апшеронск на Энгельса только дом 25, ты не мущина
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Легенда
15:07
Ну приезжай в Апшеронск на Энгельса, я тебя там встречу. Хотя куда ты там приедешь, ты же просто интернетная мразь, ты никуда не приедешь, в тебе Душка не хватит
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем