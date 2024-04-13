Наушники для киберспортсменов BlackShark V2 Pro и более дешевую версию для геймеров любителей BlackShark V2 X.

Razer, ведущий бренд в сфере игрового оборудования, расширил свою линейку аудио гарнитур, выпустив две версии BlackShark V2 Pro, специально разработанные для пользователей PlayStation и Xbox. Эти гарнитуры представляет собой вершину игрового звука и коммуникационных возможностей, призванные улучшить впечатления от игр для геймеров всех уровней.

Новая версия гарнитуры BlackShark V2 Pro для PlayStation оснащена передовой технологией PS5 Tempest 3D AudioTech. Эта технология использует пространственное аудио для создания более глубокого и захватывающего звукового окружения, позволяя игрокам точно определять направление шагов, выстрелов и других игровых звуков. Гарнитура также оснащена 50-мм драйверами Razer TriForce Titanium, которые обеспечивают широкий звуковой диапазон и кристально чистые высокие частоты, грохочущие средние частоты и глубокие басы.

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Вариант BlackShark V2 Pro для Xbox совместим с пространственным звуком Windows Sonic, который доступен на Xbox One, Series X/S и ПК с Windows 10–11. Эта технология обеспечивает аналогичный захватывающий звук, позволяя игрокам погрузиться в свои игры и точно определять положение врагов и союзников. Гарнитура также оснащена теми же 50-мм драйверами Razer TriForce Titanium, обеспечивая исключительно высокое качество звука.

Обе версии BlackShark V2 Pro оснащены съёмным микрофоном HyperClear Supercardioid, который обеспечивает кристально чистое голосовое звучание. Микрофон имеет кардиоидную диаграмму направленности, которая фокусируется на голосе пользователя, подавляя фоновый шум.

Гарнитуры также предлагают различные варианты подключения, включая Bluetooth 5.2 и беспроводной адаптер HyperSpeed с портом USB-C. Адаптер HyperSpeed обеспечивает сверхнизкую задержку и надёжное соединение, что идеально подходит для соревновательных игр.

Для тех, кто ищет более доступный вариант, Razer также обновила свою модель BlackShark V2 X. Эта гарнитура по цене 49,99 долларов США (около 5 тыс.рублей) не имеет беспроводной связи. Тем не менее, она сохраняет некоторые функции премиум-класса, такие как большие 50-мм динамики и шумоподавление. Динамики обеспечивают мощный и сбалансированный звук, а шумоподавление помогает блокировать отвлекающие внешние шумы, позволяя игрокам полностью сосредоточиться на своих играх.

Обновлённые гарнитуры Razer BlackShark V2 Pro и BlackShark V2 X предназначены для геймеров всех уровней в том числе и киберспортсменов. Независимо от того, являются ли они поклонниками PlayStation, Xbox или ПК, эти гарнитуры помогут им полностью погрузиться в свои любимые игры и достичь новых высот в соревнованиях.