На весенней конференции которая пройдет 16 апреля презентуют новый электрический внедорожник BYD Leopard 3.

BYD Fangbao готовится представить свой новейший электрический внедорожник Leopard 3 на весенней конференции, которая состоится 16 апреля. Компания выпустила плакат, который скрывает основные детали нового автомобиля, но все же даёт нам некоторые подсказки о том, чего стоит ожидать от предстоящего выпуска электромобиля.

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Leopard 3 будет позиционироваться как чисто электрический "хардкорный" внедорожник, построенный на фирменной супергибридной внедорожной платформе DMO. Эта платформа известна своими внедорожными возможностями на Leopard 5, но Leopard 3 будет иметь меньший размер корпуса по сравнению со своим старшим братом. Что позволяет позиционировать Leopard 3 как третьего члена "внедорожного семейства 583" Fang Leopard, намекая на потенциальную линейку прочных электрических внедорожников различных размеров.

Судя по просочившимся шпионским фотографиям, Leopard 3 выглядит как уменьшенная версия Leopard 5. Он сохраняет семейный язык дизайна с изящными сквозными дневными ходовыми огнями. Черная решётка радиатора и яркая передняя окантовка завершают внешний вид, придавая Leopard 3 характерный внедорожный вид.

Хотя официальные технические характеристики и возможности автомобиля ещё не раскрыты, ожидается, что он будет оснащён передовыми технологиями и функциями безопасности, которые стали визитной карточкой электромобилей BYD. Предстоящая презентация должна предоставить больше информации о спецификациях, возможностях и ценах Leopard 3.