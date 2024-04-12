Наушники Sony ULT Wear получили впечатляющие характеристики с премиальными функциями.

Sony расширила свою линейку накладных наушников ULT Power Sound новой серией под названием ULT Wear.

ULT Wear оснащены 40-миллиметровыми неодимовыми динамиками с широким диапазоном частотной характеристики (от 5 Гц до 20 кГц), обеспечивающим насыщенное и детализированное звучание. Для подключения используются Bluetooth 5.2 и Bluetooth Multipoint, которые позволяет легко переключаться между устройствами.

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Наушники имеют ряд привлекательных функций, включая режим прозрачности, поддержку кодека LDAC для превосходного качества звука и датчик, который приостанавливает воспроизведение музыки, когда пользователь снимает наушники. Интегрированный процессор Sony V1, известный своими возможностями шумоподавления, работает в паре с технологией Precision Voice Pickup и поддержкой голосового управления для Google Assistant и Alexa.

ULT Wear обеспечивает захватывающие впечатления от прослушивания музыки благодаря премиальной системе активного шумоподавления (ANC), поддержке технологии 360 Reality Audio, персонализированным эквалайзерам, управлению жестами и совместимости с приложением Sony Headphones Connect для индивидуальной настройки. В наушниках также есть специальная кнопка ULT, которая включает мощный, резкий бас. Новинка доступна в трёх цветовых вариантах исполнения чёрном, зеленом и белом.

Sony уделяет особое внимание экологичности, используя переработанный пластик в конструкции ULT Wear. Наушники доступны для покупки на официальном сайте Sony и у других авторизованных ритейлеров Sony. Цена в Европе составляет 199 евро (20 тыс. рублей).

ULT Wear - это качественные наушники, которые сочетают в себе превосходное качество звука, передовые технологии и удобство использования. Они станут идеальным выбором для пользователей, которым нужны наушники, обеспечивающие захватывающие впечатления от прослушивания музыки.