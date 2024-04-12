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Zerox852
Apple планирует обновить всю линейку компьютеров iMac
Apple обновит всю линейку iMac с помощью чипов M4, ориентированных на искусственный интеллект.

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Стремясь повысить продажи компьютеров Mac, Apple готовится обновить всю свою линейку используя обновлённые версии собственных процессоров, ориентированных на работу с искусственным интеллектом.

Компания уже разрабатывает следующее поколение процессоров M4, которые будут представлены в трёх по своему особенных вариантах. Apple планирует использовать эти процессоры для обновления всех моделей Mac.

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Выпуск новых  Mac происходит в момент когда продажи компьютеров американской компании  неумолимо падают не выдерживая конкуренции. После рекордных продаж в 2022 году продажи Mac упали на 27% за 2023 год. Чипы M3, представленные в октябре прошлого года, не дали значительного повышения производительности по сравнению с чипами M2.

Кроме того, Apple отстаёт в сфере искусственного интеллекта от таких компаний, как Microsoft и Google. Новые чипы станут частью стратегии компании по внедрению искусственного интеллекта во все свои продукты.

В планах компании выпустить обновлённые компьютеры Mac в период с конца текущего года до начала следующего года. Ожидаются новые iMac: базовый 14-дюймовый MacBook Pro, 14- и 16-дюймовые MacBook Pro в максимальной конфигурации и Mac mini - все они будут оснащаться чипами M4.

Компания также планирует выпустить MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro с чипами M4 в течении 2025 года.

Линейка процессоров M4 включает в себя начальную версию Donan, более мощную модель Brava и топовый процессор Hidra. Apple планирует подчеркнуть возможности чипов в области использования искусственного интеллекта и  интегрировать ИИ со следующей версией macOS.

Чип Donan будет установлен на базовый MacBook Pro, новый MacBook Air и на младшую версию Mac mini. Чип Brava будет использоваться на более дорогом MacBook Pro  и более мощной версии Mac mini. Mac Studio будет иметь варианты как с неназванным процессором эпохи M3, так и с вариацией чипа M4 Brava.

Mac Pro, настольный компьютер Apple, получит самый мощный процессор Hidra. Mac Pro все ещё остаётся популярной моделью и не теряет потенциальных покупателей, но некоторые клиенты выразили недовольство производительностью фирменных чипов Apple. Компания надеется улучшить характеристики этого компьютера с помощью нового процессора.

Обновление линейки Mac с процессорами M4 станет частью серьёзных намерений Apple по повышению продаж компьютеров и укреплению своих позиций в сфере искусственного интеллекта.

#apple #ноутбук #компьютер
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