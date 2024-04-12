Lenovo представила планшет с мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Lenovo продолжает совершенствовать рынок игровых планшетов, представляя обновлённую версию своего популярного планшета - Lenovo Legion Y700 2024. Этот новый планшет получил значительные обновления по сравнению со своим предшественником, Legion Y700 2023, и предлагает ряд улучшений, призванных улучшить опыт использования устройства.

В основе Legion Y700 2024 лежит потрясающий 8,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2,5K (2560*1600) и частотой обновления 144 Гц. Этот высококачественный дисплей обеспечивает невероятную чёткость и плавность, позволяя пользователям наслаждаться игровой графикой без разрывов и задержек. Максимальная яркость 500 нит и поддержка затемнения DC к сожалению не гарантируют отличную видимость в условиях яркого освещения. Спасает ситуацию технология Dolby Vision которая улучшает визуальные эффекты, делая цвета более насыщенными и реалистичными.

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Под капотом Legion Y700 2024 скрывается мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который обеспечивает исключительную производительность. Восьмиядерный процессор легко справляется с самыми требовательными играми, а 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1 обеспечивают молниеносную загрузку и плавный игровой процесс.

Legion Y700 2024 оснащён двойной камерой: основной камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Основная камера позволяет делать чёткие и детализированные фотографии, а фронтальная камера обеспечивает высококачественные видеозвонки и разблокировку лица для удобного доступа.

Планшет также отличается длительным временем автономной работы благодаря аккумулятору ёмкостью 6550 мАч и поддержке быстрой зарядки 45 Вт. Что позволяет пользователям наслаждаться продолжительными игровыми сессиями без необходимости частой подзарядки. Поддержка Bluetooth 5.1 и двухдиапазонного Wi-Fi (2,4 ГГц/5,0 ГГц) обеспечивает стабильное и быстрое подключение к другим устройствам и многопользовательским онлайн-играм.

Для улучшения игрового процесса Legion Y700 2024 оснащён двумя динамиками JBL и поддержкой Dolby Atmos, которые обеспечивают захватывающий звук, погружающий пользователей в игровой мир. Два порта USB Type-C 3.1 Gen 2 позволяют подключать различные аксессуары, такие как игровые контроллеры и внешние накопители.

Lenovo намекает на будущие обновления, обещая выпустить модель третьего поколения с ещё более мощным оборудованием. Однако уже сейчас Legion Y700 2024 устанавливает новый стандарт для игровых планшетов, предлагая исключительную производительность, потрясающую графику и множество функций, которые улучшают игровой опыт.