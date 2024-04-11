Геополитическая напряженность вынуждает Apple переносить производство своей техники из Китая в Индию.

Экономические отношения между США и Китаем продолжают ухудшатся, вследствие чего Apple, одна из крупнейших компаний США, сворачивает производство своей техники на территории Китая. В современных политических и экономических условиях Apple отдаёт предпочтение наращиванию производства в других странах Азии.

По данным интернет издания Bloomberg, на данный момент в Индии производится 14% технических устройств выпускаемых под торговой маркой Apple. Всего за один финансовый год на индийской земле было произведено техники Apple на сумму в 45 миллиардов долларов.

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Уже сейчас каждый седьмой iPhone производится на территории Индии. В этой стране американская компания производит iPhone начиная от 12 серии в базовых версиях, производство более дорогих Pro и Pro Max по-прежнему доверено китайским компаниям.

Apple начала строить свои производственные фабрики в Индии после того, как премьер-министром Нарендра Моди была создана инициатива под названием "Сделано в Индии". В новом законопроекте указано, что 30% продуктов, продаваемых иностранными компаниями, должны производится или собираться внутри страны.

Перенос производства iPhone в Индию стал частью стратегии Apple по диверсификации своей цепочки поставок и снижению зависимости от Китая. Индия предлагает компании более низкие производственные затраты, квалифицированную рабочую силу и растущий внутренний рынок.

Ожидается, что Apple продолжит увеличивать производственные мощности в Индии в ближайшие годы. Компания планирует производить в Индии все больше моделей iPhone, включая более дорогие модели Pro и Pro Max. Это позволит Apple ещё больше снизить свою зависимость от Китая и удовлетворить растущий спрос на iPhone в Индии.

Кроме того, перенос производства смартфонов iPhone в Индию имеет ряд других преимуществ для Apple. Во-первых, это позволяет компании сократить время доставки iPhone индийским клиентам. Во-вторых, это снижает риски, связанные с геополитической напряжённостью между США и Китаем. В-третьих, это помогает Apple улучшить свой имидж в Индии, поскольку компания демонстрирует свою приверженность местному производству.

В целом, перенос производства iPhone в Индию является важной стратегической инициативой для Apple. Это позволяет компании диверсифицировать свою цепочку поставок, снизить риски и удовлетворить растущий спрос на iPhone в Индии.