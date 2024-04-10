Складной iPhone или iPad может выйти уже к 2025 году.

Интернет издание Economic Daily опровергло слухи о закрытии проекта Apple по разработке складных устройств, заявив что компания продолжает активно осваивать технологию гибких экранов.

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Источник утверждает, что Apple планирует презентовать новый iPhone или iPad с гибким экраном уже к 2025 году. Компания стремится занять лидерство в нише складных устройств, где в данный момент доминируют Samsung и Huawei, контролирующие более 80% доли рынка.

Apple на протяжении нескольких лет создаёт прототипы складных смартфонов, и на сегодняшний день спроектированы по меньшей мере два iPhone с гибким экраном, похожих на Galaxy Flip. В планах компании создать мобильное устройство которое в сложенном виде будет иметь толщину не более двух сантиметров.

Однако по мнению экспертов планам Apple может помешать высокие требования к качеству поставляемых деталей. Если верить слухам, Apple до сих пор не смогла выпустила устройство со сгибающимся экраном из-за проблем с надёжностью существующих гибких дисплеев, которые через непродолжительный промежуток времени выходят из строя.

Несмотря на это, Apple не намерена отказываться от своих планов по выпуску складного устройства. Компания уверена, что складные смартфоны станут следующим крупным трендом в индустрии смартфонов и планшетов. Если Apple сможет выпустить складное устройство, соответствующее её высоким стандартам качества, то она может стать серьёзным конкурентом Samsung и Huawei на этом рынке.

Ожидается, что складное устройство Apple будет иметь ряд преимуществ перед конкурентами. Например, оно может иметь более прочный и надёжный дисплей, более мощный процессор и более длительное время автономной работы. Apple также может интегрировать в складное устройство свои уникальные программные функции, такие как поддержка Apple Pencil и многозадачность с разделенным экраном.

Если Apple выпустит складное устройство, которое будет соответствовать ожиданиям потребителей, то это станет серьёзным толчком для развития рынка складных устройств.