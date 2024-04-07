Представлены новые дешевые смартфоны Tecno c большим аккумулятором

Китайский производитель электроники Tecno представил две новые модели бюджетных смартфонов Pova 6 и Pova 6 Neo. Эти устройства являются бюджетными версиями старшей модели Pova 6 Pro представленной ранее. Смартфоны оснащены большими экранами с FHD+ разрешением и максимальной частотой обновления экрана 120 Гц. Модель Pova 6 оснастили AMOLED экраном, тогда как более дешёвый Pova 6 Neo оснащен IPS-панелью.

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Оба устройства работают на одном и том же чипсете MediaTek G99 Ultimate и поддерживают технологию звука Dolby Atmos. Дизайн смартфонов спроектированн в современном стиле который понравится многим пользователям.

Pova 6 имеет мощный аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 70 Вт. Тогда как Pova 6 Neo предлагает ещё более впечатляющий энергонакопитель ёмкостью 7000 мАч с зарядкой мощностью 33 Вт.

Камеры в этих смартфонах также отличаются. Pova 6 оснащен основным модулем камеры на 108 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп, в то время как в Pova 6 Neo устанавливается основная камера на 50 Мп и фронтальная камера на 8 Мп.

Каждая новинка доступна в двух конфигурациях, так Pova 6 выпускается в вариантах 8/256 ГБ и 12/256 ГБ, а Pova 6 Neo – в версиях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Оба устройства работают на базе операционной системы Android 14 с оболочкой HiOS 14. Пока неизвестно точное ценообразование на новые модели, но учитывая цену старшей версии Pova 6 Pro (примерно 22 тыс.руб), можно допустить, что Pova 6 и Pova 6 Neo будут продаваться по более низкой цене.

Новые смартфоны Tecno Pova 6 и Pova 6 Neo предлагают широкий функционал и высокую производительность, что делает их привлекательным выбором для пользователей, которые ищут недорогие, но качественные устройства. С большими экранами, мощными камерами, ёмкими аккумуляторами и быстрой зарядкой, эти смартфоны могут стать отличным решением для повседневного использования, а также для игр и развлечений.