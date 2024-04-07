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Zerox852
Tecno анонсировала смартфоны Pova 6 и Pova 6 Neo
Представлены новые дешевые смартфоны Tecno c большим аккумулятором

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Китайский производитель электроники Tecno представил две новые модели бюджетных смартфонов Pova 6 и Pova 6 Neo. Эти устройства являются бюджетными версиями старшей модели Pova 6 Pro представленной ранее. Смартфоны оснащены большими экранами с FHD+ разрешением  и максимальной частотой обновления экрана 120 Гц. Модель Pova 6 оснастили AMOLED экраном, тогда как более дешёвый Pova 6 Neo оснащен IPS-панелью.

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Оба устройства работают на одном и том же чипсете MediaTek G99 Ultimate и поддерживают технологию звука Dolby Atmos. Дизайн смартфонов спроектированн в современном стиле который понравится многим пользователям.

Pova 6 имеет мощный аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 70 Вт. Тогда как Pova 6 Neo предлагает ещё более впечатляющий энергонакопитель ёмкостью 7000 мАч с зарядкой мощностью 33 Вт.

Камеры в этих смартфонах также отличаются. Pova 6 оснащен основным модулем камеры на 108 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп, в то время как в Pova 6 Neo устанавливается основная камера на 50 Мп и фронтальная камера на 8 Мп.

Каждая новинка доступна в двух конфигурациях, так Pova 6 выпускается в вариантах 8/256 ГБ и 12/256 ГБ, а Pova 6 Neo – в версиях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Оба устройства работают на базе операционной системы Android 14 с оболочкой HiOS 14. Пока неизвестно точное ценообразование на новые модели, но учитывая цену старшей версии Pova 6 Pro (примерно 22 тыс.руб), можно допустить, что Pova 6 и Pova 6 Neo будут продаваться по более низкой цене.

Новые смартфоны Tecno Pova 6 и Pova 6 Neo предлагают широкий функционал и высокую производительность, что делает их привлекательным выбором для пользователей, которые ищут недорогие, но качественные устройства. С большими экранами, мощными камерами, ёмкими аккумуляторами и быстрой зарядкой, эти смартфоны могут стать отличным решением для повседневного использования, а также для игр и развлечений.

#смартфон #tecno
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Red Red
00:30
Вами товарищи призывник уже весь пункт провонял... Напиши статью с аналитикой, тогда будет интересно , а пока товарищ Троцкий вы пиздабол и невежда, гавкать много ума не надо...
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Евгений Веретнов
00:27
Редактор Посейдон просто, так держать. Ещё и налил так что ничерта не понятно, садись , пять
Android 15 не позволит выключить Bluetooth
Вадим (Nvidia Hater)
00:24
зачем просить слюшай,шеша сам без зова все сделает
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Вадим (Nvidia Hater)
00:22
снова пройдус минусами по твоим высерам.а то мало красного
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
00:21
у него трип
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
32Влад32
00:17
А может не стоит? Меньше дураков будет. Я не кровожадный, но дураки достали.
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Легенда
00:02
И ещё один додик, ты же знаешь где оригинала где неоригинал, если бы тебе изначально показал эту фотку с беретом ты бы повёлся
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Red Red
23:58
Басни короче не знаешь Правильно с бабами не вышло, пойди музыку послушай, и в хлеву подмети Уже по фотке виден срач
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Легенда
23:56
Всё короче я пошёл слушать музыку мне некогда на всяких додиков внимания обращать . Завтра буду тебя унижать
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Red Red
23:56
Ну тебе виднее, ты больше знаешь как скакать надо, уже 3й день непрерывно скаклишь Я раз в 3часа , а ты тут 3и сутки идиотом работаешь...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
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