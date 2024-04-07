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Zerox852
Realme анонсировала дату презентации своего нового смартфона Realme GT Neo6 SE
Презентация смартфона Realme GT Neo6 SE с экраном на 6000 нит пройдет 11 апреля.

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Компания Realme на своей официальной странице в социальной сети Weibo опубликовала информацию о презентации нового смартфона Realme GT Neo6 SE. Новинка обещает занять место в линейке среднебюджетных смартфонов.

Главной особенностью GT Neo6 SE станет его экран, благодаря которому телефон занимает лидирующее место в топе самых ярких смартфонов. Презентация этой модели назначена на 11 апреля текущего года.

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Мобильное устройство будет оснащаться OLED-экраном производства компании BOE. Предполагается, что Realme GT Neo6 SE  получит дисплей с узкими рамками, разрешением 1500 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. Максимальная яркость в 6000 нит делает новинку самым ярким смартфоном на рынке мобильных устройств.

Кроме того, смартфон будет оснащаться 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ основной памяти стандарта UFS 4.0 и большим аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 100 Вт. За производительность устройства отвечает китайский процессор Snapdragon 7+ Gen 3.

На данный момент цена Realme GT Neo6 SE остаётся нераскрытой, однако предыдущая модель предлагалась за сумму от 2000 юаней (примерно 25 тыс. рублей). Пока не сообщается о появлении новинки на российском рынке, но скорее всего смартфон все-таки окажется на отечественных витринах.

#смартфон #realme
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