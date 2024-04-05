Samsung показала защищенный планшет специально для детей.

Планшет Galaxy Tab A9 Kids Edition от Samsung - это идеальное устройство для детей, которое сочетает в себе не только защитные функции, но и обширный образовательный контент. Его резиновый чехол и специальная подставка делают планшет прочным и удобным в использовании для маленьких пользователей, что позволяет родителям не беспокоиться о повреждениях устройства.

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Экран планшета обладает хорошим разрешением, что позволяет детям наслаждаться просмотром контента в высоком качестве изображения. Новинка оснащается процессором MediaTek Helio G99 и 4 ГБ оперативной памяти которые обеспечивают плавную работу приложений без задержек и зависаний.

Основной модуль камеры на 8 Мп и фронтальная 2 Мп позволяют детям развивать свои творческие способности, занимаясь фотосъёмкой. А большая ёмкость аккумулятора 5100 мАч обеспечивает достаточное время автономной работы, что позволит детям использовать устройство на протяжении длительного времени без необходимости постоянно его подзаряжать.

Особенно стоит отметить наличие образовательных приложений и сервисов, которые помогут детям развиваться и учиться новому. Встроенное ПО Samsung Kids даёт родителям возможность контролировать использование устройства и доступ к интернету, обеспечивая безопасность и защиту от нежелательного контента.

Цена планшета Galaxy Tab A9 Kids Edition в Малайзии и Индонезии составляет 800 маллазийских ринггитов (15 тыс.руб). Таким устройством могут заинтересоваться родители, желающие предоставить своим детям современное устройство, которое поможет им развиваться и учиться, не опасаясь негативного воздействия интернета.