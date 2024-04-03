IT-корпорация Amazon в спешном порядке закрывает в США все свои магазины Just Walk Out из-за их нерентабельности.

Amazon закрыла все магазины Just Walk Out, представляющие собой инновационный концепт магазинов без касс, основанный на технологии распознавания лиц и предметов. По задумке покупатели могли брать нужные продукты и выходить из магазина ничего не оплачивая, а система искусственного интеллекта автоматически распознавала товары и списывала деньги со счёта покупателя. Но в реальности такая система оказалась неэффективной она часто давала сбои и не отправляла счёт покупателям.

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Проблемы с точностью и эффективностью системы Just Walk Out привели к закрытию этих магазинов. Несмотря на неудачу этого проекта, Amazon продолжает стремиться к инновациям и развитию новых технологий в области ритейла. Решение компании сосредоточить усилия на разработке технологии Dash Cart показывает, что Amazon не останавливается на достигнутом и продолжает искать новые способы улучшения процесса покупок и обслуживания клиентов.

Dash Cart, это "умная" продуктовая корзина, которая представляет собой интересный концепт, который может значительно упростить и ускорить процесс покупок для потребителей. Технологии автоматического отслеживания и подсчёта товаров в корзине могут значительно улучшить опыт покупателей и сделать покупки более удобными и быстрыми.

Хотя закрытие магазинов Just Walk Out стало разочарованием для Amazon, но это часть процесса экспериментирования и развития новых идей. Поэтому компания продолжит работу над улучшением своих технологий и сервисов, чтобы оставаться лидером в индустрии электронной коммерции и инноваций.