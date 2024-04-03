Новая модель ИИ разработанная Apple в скором времени будет интегрирована в устройства от компании.

В современном мире искусственный интеллект стал неотъемлемой частью жизни миллионов пользователей сети интернет, и его интеграция в потребительскую технику открывает новые горизонты для удобного использования и взаимодействия с техническими устройствами.

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Новая модель искусственного интеллекта, которую планирует представить Apple, обещает превзойти уже существующие технологии по всем показателям. Разрабатываемый ИИ откроет возможность анализировать контент на экране и лучше понимать запросы пользователей это приведёт к более удобному и понятному опыту использования устройств Apple.

Превзойти GPT-4, одну из самых передовых моделей искусственного интеллекта в настоящее время, стало главной задачей для Apple, но если компания достигнет этого, то сможет открыть новые возможности для развития голосового помощника Siri и других функций своих устройств.

Предстоящая конференция WWDC 2024 станет ключевым моментом для презентации новой модели искусственного интеллекта и других инноваций от Apple. Ожидается, что обновления операционных систем для iPhone, iPad, Mac и других устройств также будут содержать множество новых функций и улучшений.

Новая модель ИИ от Apple представляет собой серьёзный шаг в развитии технологий, который может принести значительные выгоды как для компании, так и для пользователей её продукции.