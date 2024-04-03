Пользователи без подписки будут пользоваться медленной версией Telegram.

В планах Telegram ограничить скорость загрузки для пользователей без платной подписки. Похоже, что разработчики мессенджера рассматривают возможность введения ограничений на скорость для тех, кто превышает определённый лимит трафика. Это может быть частью стратегии Telegram по регулированию использования ресурсов и управлению нагрузкой на серверы.

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Пока неизвестно, какой именно будет лимит и какие будут детали этого ограничения. Однако, если скорость загрузки будет ограничена до 10 Мбит/с на 60 минут при превышении лимита, это может замедлить процесс передачи файлов для пользователей. Также ограничение повлияет на пользователей, которые часто обмениваются большими файлами или используют мессенджер для передачи медиафайлов высокого качества.

Появление Telegram Premium и предложение ускоренной загрузки за дополнительную плату в 299 рублей в месяц может быть попыткой мессенджера монетизировать свои услуги и предоставить дополнительные возможности для пользователей, которые готовы заплатить за них. Это решение станет стратегическим шагом Telegram в направлении увеличения доходов и создания дополнительных источников финансирования.

Эти изменения вызвали волну обсуждения среди пользователей Telegram, особенно среди тех, кто привык к бесплатной версии мессенджера и не готов оформлять платную подписку. Пользователи начинают обсуждать возможные альтернативы или способы обхода новых ограничений.