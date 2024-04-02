Обновление Windows 11 ломает компьютеры из-за ошибки при установке.

По данным новостного портала Neowin, недавнее обновление Windows 11, выпущенное в последних числах марта под названием Moment 5 (KB5035942), приводит к проблемам у некоторых пользователей, в то время как оно разработано для улучшения работы операционной системы. Отчёты пользователей свидетельствуют о том, что данное обновление вызывает сбои во время установки, что в итоге вынуждает систему откатываться к предыдущей версии. Те, кто всё-таки смогли обновиться, испытывают проблемы с операционной системой, такие как сбои (BSOD) и появление чёрного экрана при выходе на рабочий стол. Neowin отмечает, что в Microsoft поступает все больше и больше отчётов об ошибках операционной системы.

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Изначально в обновлении под номером KB5035942 для Windows 11 планировалось исправить проблемы, связанные со снижением производительности на ПК с процессорами AMD, а также устранить сбои в работе компьютера, приводящие к ошибке BSOD, однако некоторые из этих проблем так и остались нерешенными.

Предполагается, что Microsoft исправит обнаруженные недочёты в обновлении Patch Tuesday которое выйдет в ближе к середине апреля, однако сама компания официально на этот счёт ничего не заявляла.

Среди основных нововведений в обновлении Moment 5 отмечается поддержка USB 4 с пропускной способностью до 80 Гбит/с, улучшение взаимодействия с устройствами на платформе Android, включая расширенные возможности приложения для редактирования изображений, а также другие изменения и улучшения. Однако проблемы с установкой и работой после обновления ставят под вопрос стабильность данного обновления и требуют вмешательства со стороны разработчиков для решения возникших проблем.