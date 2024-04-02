В России зафиксировали повышенный спрос на видеокарты

В первом квартале 2024 года продажи видеокарт в России достигли рекордного уровня, показав значительный рост по сравнению с предыдущими периодами. По данным магазина «Ситилинк», увеличение объёма продаж видеокарт в этот период составил около 23% по сравнению с 2023 годом. Этот рост также оказался выше результатов предыдущих лет: с 18% и 19% приростом по сравнению с 2022 и 2021 годами соответственно.

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В финансовом выражении рост продаж видеокарт за первый квартал текущего года вырос на 53% по сопоставлению с аналогичным периодом предыдущего года, превышая численность продаж за 2022 и 2021 годы на 8% и 25% соответственно.

Согласно информации от «Ситилинка», основной спрос в начале 2024 года был на видеокарты от компании Nvidia, самыми покупаемыми стали GeForce RTX 4060 и 3060, которые суммарно смогли завоевать 80% продаж в рейтинге наиболее популярных видеокарт. Также большой популярностью пользуется графический ускоритель Nvidia GeForce RTX 3050.

Общее количество заказов видеокарт за период с января по март 2024 года возрасло на 29% по сравнению с прошлогодними показателями за тот период. Показатель также вырос на 28% и 34% относительно 2022 и 2021 годов соответственно.

Наиболее востребованными брендами видеокарт в первом квартале текущего года стали Palit, Gigabyte и MSI. Самой популярной видеокартой по количеству покупок оказалась видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Dual имеющая 8 ГБ видеопамяти. Эти данные свидетельствуют о высоком интересе к видеокартам в текущих рыночных условиях и их значительной важности для российских потребителей.