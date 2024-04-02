Обновление приложения для мобильных устройств на операционной системе iOS внедрило возможность использования 2ГИС пользователями с нарушениями зрительного аппарата при помощи голосового управления.

«ДубльГИС», популярный информационный сервис навигации, выпустил обновление своего приложения для мобильных устройств на операционной системе iOS, которое внедрило возможность использования приложения пользователями с нарушениями зрительного аппарата при помощи голосового управления. Это новшество значительно расширило доступность и удобство использования навигатора для лишённых зрения пользователей.

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Теперь 2ГИС полностью поддерживает работу VoiceOver, встроенной в iOS функции, которая считывает текст на экране и в реальном времени озвучивает интерфейс приложения. Это открывает возможность взаимодействия с приложением через жесты и голосовые команды пользователя. На практике это означает, что незрячие люди смогут легко находить необходимые места, получать актуальные данные о них, звонить по контактным номерам, строить маршруты и ориентироваться в общественном транспорте.

Александр Сырков, руководитель отдела развития приложения для пользователей, подчеркнул, что компания постоянно работает над совершенствованием технологий для всех пользователей, и значительно улучшила приложение, чтобы сделать его более доступным и удобным для людей с нарушениями зрения.

Это обновление позволяет 2ГИС конкурировать с зарубежными картографическими сервисами в области доступности для плохо видящих пользователей. Кроме того, компания планирует расширить поддержку голосового интерфейса на устройствах с операционной системой Android в будущем.

Для активации функции VoiceOver владельцы техники Apple могут просто включить ее в настройках, в разделе "Универсальный доступ". Дополнительные настройки для приложения 2ГИС не требуются – сервис уже адаптирован к работе с функцией по умолчанию. Обновлённая версия приложения 2ГИС уже доступна для загрузки в App Store.