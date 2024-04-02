Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Приложение 2ГИС адаптировали для незрячих людей
Обновление приложения для мобильных устройств на операционной системе iOS внедрило возможность использования 2ГИС пользователями с нарушениями зрительного аппарата при помощи голосового управления.

реклама

«ДубльГИС», популярный информационный сервис навигации, выпустил обновление своего приложения для мобильных устройств на операционной системе iOS, которое внедрило возможность использования приложения пользователями с нарушениями зрительного аппарата при помощи голосового управления. Это новшество значительно расширило доступность и удобство использования навигатора для лишённых зрения пользователей.

реклама

Теперь 2ГИС полностью поддерживает работу VoiceOver, встроенной в iOS функции, которая считывает текст на экране и в реальном времени озвучивает интерфейс приложения. Это открывает возможность взаимодействия с приложением через жесты и голосовые команды пользователя. На практике это означает, что незрячие люди смогут легко находить необходимые места, получать актуальные данные о них, звонить по контактным номерам, строить маршруты и ориентироваться в общественном транспорте.

Александр Сырков, руководитель отдела развития приложения для пользователей, подчеркнул, что компания постоянно работает над совершенствованием технологий для всех пользователей, и значительно улучшила приложение, чтобы сделать его более доступным и удобным для людей с нарушениями зрения.

Это обновление позволяет 2ГИС конкурировать с зарубежными картографическими сервисами в области доступности для плохо видящих пользователей. Кроме того, компания планирует расширить поддержку голосового интерфейса на устройствах с операционной системой Android в будущем.

Для активации функции VoiceOver владельцы техники Apple могут просто включить ее в настройках, в разделе "Универсальный доступ". Дополнительные настройки для приложения 2ГИС не требуются – сервис уже адаптирован  к работе с функцией по умолчанию. Обновлённая версия приложения 2ГИС уже доступна для загрузки в App Store.

#2гис #незрячий
+
Написать комментарий (0)
На телефоны Android пользователей начали приходить сообщения о вреде 2ГИС
Сервис «2ГИС» анонсировал навигацию внутри торговых центров - что ещё можно добавить или улучшить
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе оценили запасы бронетехники российских вооруженных сил
16
НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
7
Intel может снова выпустить процессоры Raptor Lake Refresh в серии Core 200 следующего поколения
+
Стали известны некоторые нововведения предстоящей HyperOS 2 компании Xiaomi
1
Business Insider: ВС РФ стала достигать целей благодаря планирующим бомбам
+
Xiaomi объявила о новых устройствах, которые получат обновление HyperOS
1
Танковый завод "Омсктрансмаш" работает над созданием новейшего танка Т-100
7
Подводная лодка США оснащается бесшумным магнитогидродинамическим приводом
2
Акции Tesla подешевели без малого на треть по причине сокращения объёма поставок
2
Samsung Galaxy S24 Ultra имеет задержку затвора камеры
+
Мозговой имплант впервые преобразовал мысли человека в текст
+
Исследователи в 4,5 млн раз увеличили скорость передачи данных по оптоволокну
1
В Италии стартовало строительство самого широкого подводного тоннеля в Европе
+
Россия разрабатывает беспилотные подлодки для затопленных рудников
+
Илон Маск: Чем дольше будет идти конфликт, тем больше территорий перейдёт России
1
Pantum заняла более 50% рынка принтеров после ухода HP
7
Российская Fesco активно замещает Maersk на отечественном и мировом логистическом рынке
2
ASUS снизила стоимость ROG Ally до 299 долларов
4
Huawei выпустит смартфон с тройной складной конструкцией
+
Кличко заявил, что Украина не пойдёт на территориальные уступки ради мира
6

Популярные статьи

9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
78
На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
17
Ровесник Большого взрыва объект GHZ2 может быть прародителем самой массивной галактики во Вселенной
2
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
200
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
25
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
122
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
4
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
86
Феномен игровых консолей Sony PlayStation
23

Сейчас обсуждают

Роман Иванов
12:14
Нативно доступны? Да ты что? Брехло.
Феномен игровых консолей Sony PlayStation
Гаджи Магомедов
12:04
Да землю обосрали тянеться к звездам чтоб обосрат там, не умеет жить на планете где всевышний дал все условия для человечества ,убивая друг друга воруя богатства и т п , не насытние, научитесь жить сн...
НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
Overseer man
12:03
С Марсом не столкнется, а вот со Сникерсом наверняка. Но только, когда выйдет новая. улучшенная версия UE5.
НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
Red Red
11:58
потому что они себя должны убедить в первую очередь что они правы, они сами не уверены.... ибо все доказательства на уровне ощущений
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Фартовый
11:58
Фильмы для деградирующего населения США не смотрю, как и все разумные люди.
"Дом у дороги" 2024 года - спорный ремейк культового фильма (небольшой субъективный обзор)
dagnoparte
11:55
очередная байка, чтобы обойти конкурентов в этой области
Илон Маск: Развитие ИИ может привести к концу человечества с вероятностью 20 %
Фартовый
11:54
Украинцы обидятся. Будут завидовать.
ЛДПР предлагает новый праздник – День единения русского и белорусского народов
dagnoparte
11:53
Ещё бы, у торговцев смертью сейчас золотое время. Дорвались до госбюджетов. Единственное непонятно зачем население терпит эти "госэлиты", которые за всех решили что им "пушки важнее чем масло".
Глава Rheinmetall Армин Паппергер призвал Европу наращивать собственные силы и не полагаться на США
Сергей Гончар
11:51
Ребята прекратите выяснять отношения в комментариях, пишите по существу.
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
Фартовый
11:50
Ещё один населённый пункт с русским названием освобождают от оккупантов, молодцы.
Российская армия вошла в населённый пункт Семёновка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем