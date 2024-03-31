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Zerox852
Мозговой имплант впервые преобразовал мысли человека в текст
Высокотехнологичный нейродекодер распознает мысли парализованного человека и преобразовывает их в слова.

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Разработка учёных из Стэндфордского университета и Медицинского института Говарда Хьюза стала важным шагом в развитии передовых технологий, способных помочь людям с ограниченными физическими возможностями. Мозговой имплант представляет собой инновационное решение, которое может стать основой для создания более эффективных и доступных устройств в будущем.

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Добровольцу вжили имплант под кору головного мозга в отдел, отвечающий за речь человека. Установленные датчики показали высокую эффективность, распознав 94% мыслей. Полученные слова выводились на экран со скоростью 62 слова в минуту, что соответствует темпу спокойного разговора.

Возможность преобразовывать мысли в слова с помощью мозгового импланта не только улучшает качество жизни людей с поражением мозга, но и предоставляет им новые возможности для общения и самовыражения.

Исследования проводимые в области нейрохирургии подчёркивают важность интеграции современных технологий и достижения медицинских наук для решения сложных проблем, связанных со здоровьем и качеством жизни людей. Результаты этого исследования могут послужить отправной точкой для дальнейших разработок в области нейротехнологий и медицинской кибернетики.

В целом, данное исследование является ярким примером того, как современные научные открытия могут привести к революционным изменениям в области медицины и технологий, открывая новые возможности для улучшения качества жизни людей и помогая им преодолевать физические ограничения. Надежда на дальнейшие успехи в этой области даёт основание для оптимизма.

#медицина
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