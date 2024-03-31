В топ попали 8 лучших ОС российской разработки.

Российский рынок операционных систем продолжает активное развитие, привлекая все большее внимание как специалистов, так и рядовых пользователей. Важно отметить, что анализ, проведённый Market CNews, выделил не только лидеров, но и показал широкий спектр ОС, готовых к использованию в различных сферах.

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Почётное первое место заняла ОС Astra Linux, построенная на основе Linux Debian, она показала свою выдающуюся совместимость с множеством устройств на рынке, что сделало её привлекательной для корпоративного и государственного сектора.

На втором месте расположилась "РЕД ОС", обладающая удобным интерфейсом и современными возможностями. Операционную систему поддерживает более тысячи устройств.

Замыкает тройку лидеров "ОС Альт", поддерживая 200 устройств, система получила признание за свою функциональность и безопасность.

Также уделили внимание менее известным ОС «РОСА», «ОСнова», «AlterOS», «Атлант» и «Стрелец» они расположились с четвёртого по восьмое место.

Важным фактором успеха российских ОС является их способность удовлетворять требования пользователей, обеспечивая работоспособность с различными видами оборудования. Это стимулирует тенденцию к разнообразию и гибкости в сфере разработки операционных систем.

Кроме того, такой анализ показывает потенциал для дальнейшего развития российского IT-рынка и создания конкурентоспособных продуктов, способных конкурировать как на внутреннем, так и на мировом уровнях. Это значимый шаг в сторону укрепления российской индустрии информационных технологий и повышения её репутации на мировой арене.