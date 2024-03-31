Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
CNews составил топ лучших отечественных операционных систем
В топ попали 8 лучших ОС российской разработки.

реклама

Российский рынок операционных систем продолжает активное развитие, привлекая все большее внимание как специалистов, так и рядовых пользователей. Важно отметить, что анализ, проведённый Market CNews, выделил не только лидеров, но и показал широкий спектр ОС, готовых к использованию в различных сферах. 

реклама

Почётное первое место заняла ОС Astra Linux, построенная на основе Linux Debian, она показала свою выдающуюся совместимость с множеством устройств на рынке, что сделало её привлекательной для корпоративного и государственного сектора.

На втором месте расположилась "РЕД ОС", обладающая удобным интерфейсом и современными возможностями. Операционную систему поддерживает более тысячи устройств.

Замыкает тройку лидеров "ОС Альт", поддерживая 200 устройств, система получила признание за свою функциональность и безопасность.

Также уделили внимание менее известным ОС «РОСА», «ОСнова», «AlterOS», «Атлант» и «Стрелец» они расположились с четвёртого по восьмое место.

Важным фактором успеха российских ОС является их способность удовлетворять требования пользователей, обеспечивая работоспособность с различными видами оборудования. Это стимулирует тенденцию к разнообразию и гибкости в сфере разработки операционных систем.

Кроме того, такой анализ показывает потенциал для дальнейшего развития российского IT-рынка и создания конкурентоспособных продуктов, способных конкурировать как на внутреннем, так и на мировом уровнях. Это значимый шаг в сторону укрепления российской индустрии информационных технологий и повышения её репутации на мировой арене.

#россия #операционная система
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строительство четырех ГЭС в Сибири общей мощностью 2,5 ГВт обойдется более чем в 500 млрд рублей
2
Первый запуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» назначен на 9 апреля
2
Российские программисты недовольны зарплатами, а аналитики советуют повышать уровень квалификации
4
Смартфон Realme GT 6, появится со Snapdragon 8s Gen 3 и батареей емкостью 5500 мА*ч
+
Microsoft утверждает, что пользователи Copilot не умеют формулировать качественные запросы
8
Производство полупроводников в Южной Корее показало самый большой рост за последние 14 лет
+
Компания Huawei постепенно вытесняет из китайского рынка Apple и других конкурентов
1
Xiaomi выпустила официальную международную версию HyperOS на несколько бюджетных смартфонов
+
Galaxy Time: Умные часы Samsung продемонстрируют относительность времени на примере планет
+
Революционные аккумуляторы повысят привлекательность электромобилей даже в холодных регионах
+
Получено наиболее детализированное изображение центральной черной дыры Млечного Пути
+
PUBG Mobile получит 120 кадров/с на Galaxy S24 Ultra и Galaxy S23 Ultra
+
Стереосистема Infiniti QX80 позволяет совершать телефонные звонки, которые не слышат пассажиры
+
Цены на авиаперевозки продолжат расти, спрос превышает предложение
1
По словам Сырского, ВСУ готовятся к контрнаступлению
8
Мобильные АЭС нового поколения: совместный проект России и Беларуси
1
Redmi Note 13 Pro Turbo дебютирует во всем мире как Poco F6
+
Индийская компания начала продажи инновационных наушников премиум класса за $299
1
Amazon инвестирует $150 млрд в строительство новых дата-центров AWS для развития ИИ
+
Российские войска вытесняют ВСУ из населённого пункта Новомихайловка
+

Популярные статьи

Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
19
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
325
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
27
Xbox изменит правила игры на консольном рынке
4
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
4
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
127
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
31
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году. Часть 2
10
Что такое интероцепция – рассказываем о шестом чувстве человека простыми словами
+
Пекин может остановить движение на дорогах Британии, дистанционно отключив китайские EV — Daily Mail
1

Сейчас обсуждают

VirussX
11:09
михуйлан опять мимикрировал? Забанили дебила?
Российские разработчики представили новую игровую приставку PlaySpace
HREN
11:08
Учитывая стоимость страховки копов у них до 2 млн долларов, гибель или ремонт робота у них стоит дешевле. А у нас планшет от Чубайса миллиард стоит, а страховка копов копеечная.
Преступник в США вывел из строя робота-собаку при помощи стрелкового оружия
beltar
11:04
>>Так вот, третья часть порадовала нас в 2015 и до сих пор активно используется в различных тестах. Автор в курсе, что в конце 2022-го года вышла Next Gen версия, которая просто заменила прежнюю у те...
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
Alexbatz
10:59
Тупицы. Просто подарили рынок другим, тем у кого побольше мозгов и поменьше снобизма.
Reuters: Иностранные компании понесли убытки на $107 млрд. из-за ухода с российского рынка
Успешный
10:58
я в смуту гамаю на ультрах в 2к. завидуйте
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
kitava
10:55
Дело пахнет невероятным распилом.
В Минобороны Эстонии рассказали, когда Украина получит боеприпасы в рамках чешской инициативы
LazyCamel
10:55
Чуть перефразируя классика - им даже не надо крестов на могилах, сойдут и на башнях кресты.
В сети появилось видео поражения шестого танка M1 Abrams украинских войск
УдалЁн
10:55
На оверглюкерс так не принято. Здесь не читают только пишут.
Энтузиасты разработали утилиту AtlasOS для решения проблем с производительностью Windows 11
Михаил Авраменко
10:48
Слишком дорого. Дешевле "патриоты" клянчить у пиндосов.
The Telegraph: Украина массово производит муляжи техники, чтобы Россия била по ложным целям
Вадим Кудрявцев
10:46
там еще куча акков у этого шиза
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем