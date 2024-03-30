Эсеры предложили законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты.

В Государственной думе обсуждается инициатива о запрете иноагентам участвовать в выборах, выдвинутая общественниками из организации "Зов народа" и поддержанная депутатом Госдумы Гусевым. Утверждение Гусева о подготовке поправок в избирательное законодательство для лишения лиц, получающих иностранное финансирование, права баллотироваться и занимать выборные должности, стало значимым шагом в рамках обсуждения вопросов политической прозрачности и суверенитета страны.

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Поддержка данной инициативы со стороны лидера партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова и его фракции подчёркивает серьёзность проблемы вмешательства иностранных агентов во внутренние политические процессы. Рост числа иноагентов, анонсирующих свои намерения баллотироваться, создаёт необходимость разрешения данного вопроса на законодательном уровне.

Министерство юстиции заявило, что иностранные агенты сохраняют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать законодательные ограничения, включая обязательное указание своего статуса в официальных документах, агитационных материалах и местах для голосования. Обсуждение инициативы поднимает важные вопросы о принципах демократии, недопущении внешнего влияния на внутренние политические процессы и обеспечении надлежащего уровня прозрачности и суверенитета в выборах.