По итогам 2023 года Россия заняла четвертое место по товарообороту с Китаем.

Россия и Китай продолжают укреплять свои торговые отношения, и по данным ТАСС, за 2023 год Россия заняла четвёртое место по товарообороту с Китаем. Это значительное достижение как для России так и для самого Китая, вице-премьер РФ Алексей Оверчук подчеркнул, что это первый раз, когда Россия поднялась на такую высокую позицию среди торговых партнёров страны восходящего солнца.

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Объем торговли между Россией и Китаем в 2023 году составил около $228 млрд по данным одной стороны и приблизился к $240 млрд по другим оценкам. Это означает, что за год показатель вырос на четверть, установив новый исторический рекорд. Сотрудничество между двумя странами продолжает активно развиваться.

Оверчук также отметил, что доля национальных валют в торговых расчетах между Россией и Китаем достигла 92%, что свидетельствует о стремлении обеих стран к укреплению своих экономических связей. Он подчеркнул важность совершенствования отношений не только с Китаем, но и с другими "друзьями и соседями".

На минувшей неделе министр энергетики России Александр Новак также раскрыл информацию о процентном соотношении юаня и рубля в нефтеторговле между Россией и Китаем, что свидетельствует о дальнейшем углублении экономического сотрудничества между двумя странами.

Взаимоотношения стран продолжают успешно развиваться, и укрепление экономических связей Россией и Китаем имеет важное значение не только для них самих, но и для всего мирового экономического сообщества. Важно отметить, что этот рост взаимодействия также способствует стабильности и развитию региональных и мировых экономик, создавая благоприятные условия для инвестиций и новых проектов. Поэтому дальнейшее углубление партнёрства между Россией и Китаем может принести пользу не только двум странам, но и всему мировому сообществу в целом.