Apple не станет внедрять в iOS 18 фирменный чат-бот по типу ChatGPT.

Компания Apple, согласно информации от журналиста Bloomberg Марка Гурмана, решила отказаться от разработки собственного чат-бота с генеративным искусственным интеллектом для iOS 18. Вместо этого, планируется использовать технологии сторонних разработчиков, включая Google Gemini и ChatGPT от OpenAI. Apple сосредоточиться на интеграции передовых технологий, созданных другими компаниями, для улучшения взаимодействия пользователей со своими устройствами.

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Применение генеративного искусственного интеллекта в следующей версии операционной системы iPhone, iOS 18, позволит усовершенствовать функциональность голосового ассистента Siri, делая его более "умным" и адаптивным. Важно отметить, что Apple планирует также интегрировать ИИ во многие предустановленные приложения, такие как Apple Music, Shortcuts, Pages, Numbers и Keynote, что создаст дополнительные возможности для оптимизации повседневных задач пользователей.

По словам Тима Кука, главы Apple, ранее было заявлено о намерении компании представить свой собственный искусственный интеллект "позже в этом году". Ожидается, что этот анонс состоится на конференции для разработчиков WWDC 2024, запланированной на период с 10 по 14 марта. Предполагается, что новые технологии AI будут играть ключевую роль в улучшении взаимодействия пользователей с устройствами Apple, а также в повышении конкурентоспособности продуктов компании на рынке мобильных технологий.