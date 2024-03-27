Президент Чехии Павел допустил возвращение посла в РФ в долгосрочной перспективе.

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул значимость возможного возвращения посла Чешской Республики в Россию в будущем, что стало отражением его осознания важности наличия представительства в Москве. В своих высказываниях, цитируемых ТАСС и местными СМИ, Павел отметил, что в текущей ситуации основной вопрос заключается в том, когда появится возможность наладить дипломатические отношения и отправить нового посла в Россию.

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Процесс выбора соответствующего кандидата на пост чешского посла в Москве включает в себя участие президента, правительства и МИД страны. Павел отметил, что возвращение посла в Россию представляет собой длительный процесс, который будет реализован в тот момент, когда наступит благоприятная ситуация для этого шага.

В настоящее время обязанности чешского посла в Москве исполняет Витезслав Пивонька, пребывающий в Праге уже более года, при этом фактическим руководителем посольства является его заместитель Иржи Чистецкий.

Такое решение Чешской Республики возвращает фокус на дипломатические отношения и подчёркивает важность выполнения принятых соглашений, обеспечивая сбалансированный подход к вопросам внешней политики и дипломатии.