Страны G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов в пользу Украины.

После начала СВО в Украине, страны большой семерки и Европейский союз приняли решение о заморозке значительной части российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро. Почти две трети этой суммы, примерно 200 миллиардов евро, находятся в странах ЕС. На данный момент обсуждается возможность использования замороженных российских активов для обеспечения финансирования восстановления Украины после конфликта.

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Европейский Центральный Банк предупредил об опасности для репутации валюты евросоюза в долгосрочной перспективе, связанной с принятием таких мер по замораживанию средств и инициировал обсуждения о возможных стратегиях иных финансовых инструментов для поддержки Украины. В свою очередь, Россия выразила недовольство и заявила о намерении применять все доступные юридические средства для предотвращения использования своих замороженных активов Евросоюзом для финансовой помощи Украине.

Министр финансов России, Антон Силуанов, подчеркнул, что западные страны активно вводят санкции против РФ, что приводит к ограничениям и конфискации российских активов, и призвал к поиску альтернативных путей урегулирования конфликта.

Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, подчеркнул, что можно ожидать ответных мер со стороны России в случае конфискации её активов на Западе, что может привести к дальнейшему усугублению дипломатических и экономических отношений. Ситуация становится все более напряжённой, требуя более взвешенного и конструктивного подхода к решению возникших проблем и противоречий между сторонами.