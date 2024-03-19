В Японии активно распространяется самая тяжелая и потенциально смертельная форма стрептококковой инфекции, поражающая молодых и переболевших COVID-19.

В Японии активно распространяется тяжёлая форма стрептококковой инфекции, которая вызывает стрептококковый шок. За первые два месяца 2024 года зарегистрировано 378 случаев этого заболевания по всей стране. Инфекция, вызванная стрептококками группы A, принимает смертельно опасные формы, и исследователи не могут найти причину по которой бактерия эволюционировала.

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Профессор Такаши Накано специализирующийся на инфекционных заболеваний, отмечает, что для профилактики важны обычные меры предотвращения инфекций, такие как регулярное мытье рук с мылом, личная гигиена и уход за открытыми ранами. Бактерии стрептококка попадают в организм через раны и слизистые оболочки.

По данным Национального института инфекционных заболеваний Японии, в 2023 году было зафиксирован 941 случай синдрома стрептококкового шока. Учёные опасаются ухудшения ситуации из-за появления в Японии высоко заразных и устойчивых к антибиотикам штаммов этой бактерии.

Стрептококк группы A известен своей "плотоядной" природой, так как он вызывает некроз тканей человека и может проникать в кровеносную и спинномозговую жидкость, что приводит к серьёзным осложнениям, включая нарушения работы внутренних органов. Наибольшую опасность эта бактерия представляет для людей в возрасте до 50 лет переболевших COVID-19.

Инфекция стрептококками передаётся воздушно-капельным путём и через физический контакт от больного человека. Особенно любит стрептококк поселяться на открытых ранах и язвах. В группе риска находятся и люди с диабетом.