Медведев займется решением проблемы неравенства зарплат рабочих одного уровня.

Дмитрий Медведев, лидер партии "Единая Россия", выразил серьёзную обеспокоенность по поводу неравенства в заработной плате у работников, выполняющих аналогичные должности на различных предприятиях. В ходе заседания программной комиссии партии, он подчеркнул необходимость решения этой проблемы как в контексте оборонно-промышленного комплекса, так и в других отраслях экономики с целью избежать социальной диспропорции и неудовлетворённости со стороны работников.

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Также Медведев отметил, что часто встречаются ситуации, когда два завода, расположенные в одном промышленном центре, имеют значительные различия в заработной плате у персонала одного уровня. Это неравенство вызывает негативные эмоции и приводит к социальным конфликтам, поэтому данной проблеме необходимо уделить должное внимание.

Подчёркивая сложность данной задачи, Медведев высказал намерение заняться этим вопросом и принять меры для устранения различий в заработной плате, с целью обеспечения справедливой оплаты труда на всех уровнях и предотвращения социального неравенства. Кроме того, он призвал к проведению обсуждения вопроса об увеличении доли заработной платы в общем валовом продукте, что должно способствовать улучшению экономической справедливости и социальной стабильности.