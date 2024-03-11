Со вчерашнего вечера множество государственных сервисов подверглись информационным атакам ранее невиданной интенсивности.

Информационная атака на французские государственные сайты вызвала серьёзное беспокойство в правительстве и среди специалистов по кибербезопасности. По оценкам экспертов, такой масштаб атаки требует серьёзных усилий для нейтрализации последствий. Специалисты выражают опасения о возможной утечки конфиденциальной информации и нарушении работы государственных служб.

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"Со вчерашнего вечера множество государственных сервисов подверглись информационным атакам, они имеют классические технические параметры, но носят характер небывалой интенсивности", - сообщили в офисе главы кабмина

Офис премьер-министра Франции активировал центр кибербезопасности для реагирования на ситуацию и координации действий по восстановлению доступа к государственным ресурсам. Несмотря на интенсивность атак, большинство сайтов были восстановлены, что свидетельствует о высокой эффективности действий специалистов.

Власти Франции подчеркнули, что проводится расследование инцидента, чтобы найти заказчика и возможных исполнителей. Пока нет достоверной информации для того, чтобы делать какие-либо выводы о причастности конкретных группировок или государств к атаке. Однако, ситуация подчёркивает необходимость постоянного повышения уровня кибербезопасности и защиты информационных ресурсов государства от подобных угроз.

Правительство Франции также обращает внимание на необходимость обучения населения основам поведения в интернете, чтобы каждый человек мог более ответственно относиться к своим личным данным и информационной безопасности. Уровень осведомлённости и грамотности в области кибербезопасности играет ключевую роль в предотвращении многих типов кибератак.