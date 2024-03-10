Новый офис Европейской комиссии будет заниматься главным образом координацией политики между членами государств и поддержкой собственных органов управления.

На этой неделе Европейская комиссия открыла новый офис, специализирующийся на развитии искусственного интеллекта. Офис будет поддерживать разработку технологий искусственного интеллекта, защищая от связанных с ним рисков. Это станет основой для единой системы управления ИИ в Европе. Комиссия стремится превратить ЕС в центр мирового класса по ИИ, ориентированного на человека и заслуживающего доверия.

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Офис будет координировать политику между членами государств и поддерживать их собственные управляющие органы, что является ключевым аспектом соглашения, подписанного на саммите по безопасности ИИ в Блетчли-Парке. Декларация Блетчли ориентируется на выявлении рисков безопасности ИИ и разработке политики для обеспечения безопасности. Безопасность при использовании ИИ остается важной темой для обсуждений.

Европейская комиссия запустила пакет инноваций в области ИИ, включая инициативу GenAI4EU, которая поддерживает стартапы и малые предприятия, чтобы обеспечить соответствие их проектов ценностям ЕС. Президент комиссии объявила о новой инициативе, делающей европейские суперкомпьютеры доступными для стартапов в области ИИ, и о конкурсе на лучшие проекты ИИ с призовым фондом. Политика безопасности ИИ становится главным аспектом для стран, стремящихся лидировать в этой области.

Управление по искусственному интеллекту будет сотрудничать с учреждениями, экспертами и заинтересованными сторонами для выполнения задач, включая независимую группу научных экспертов для укрепления связей с научным сообществом.