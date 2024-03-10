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Yomiuri: США и Япония обсуждают сотрудничество в сфере производства военной техники
Целью стало увеличение поставок боеприпасов в Украину и расширение возможностей Японии по обслуживанию американских военных кораблей и истребителей

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Япония и США рассматривают возможность сотрудничества в области военной техники с целью увеличения поставок боеприпасов в Украину и расширения возможностей Японии по обслуживанию американских военных кораблей и истребителей, сообщает газета Yomiuri. 

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Партнёры стараются достичь соглашения в связи с предстоящим саммитом между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Джо Байденом в Вашингтоне 10 апреля. 

Американские компании, занимающиеся производством военной техники, с помощью Японии стремятся расширить спектр поставляемого оружия для поддержки Украины. Япония, имеющая пацифистскую конституцию после поражения во Второй мировой войне, ранее оказывала Украине гуманитарную помощь и финансовую поддержку, но поставок оружия не было.

Изменение политики Токио в области военного экспорта может способствовать поставкам оружия в Украину в краткосрочной перспективе и расширить возможности Японии в продаже оружия за рубеж в долгосрочной перспективе. Япония также примет участие в укреплении систем ПВО Украины, этот шаг увеличит количество доступных перехватчиков.

Ожидается, что встреча Кисиды и Байдена ускорит сотрудничество и пополнение запасов военного оборудования. По информации Yomiuri, Токио и Вашингтон также рассматривают возможность расширения сотрудничества в области обслуживания американской военной техники японскими компаниями, что поможет усилить оборонно-промышленный комплекс Японии.

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