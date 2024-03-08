"Яндекс" ожидает, что первый этап продажи основного бизнеса в скором времени завершится.

Продажа основного бизнеса "Яндекса" ожидаемо завершиться в ближайшие недели, как сообщила компания. Сделка будет проходить в два этапа, сначала ЗПИФ "Консорциум.Первый" приобретёт до 68% контролирующей доли в МКПАО "Яндекс".

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Первый этап планируется завершить в ближайшие недели при выполнении всех необходимых для этого условий. Участники ЗПИФ "Консорциум.Первый" включают несколько структур и фондов, таких как ООО "ФМП", "Инфинити менеджмент", фонд "Аргонавт", "Айти. Развитие" и "Меридиан-сервис". Эти инвесторы согласились на покупку части бизнеса "Яндекса" за определённую сумму, которая будет выплачена частично наличными, а частично акциями Yandex N.V. класса А.

Реструктуризация "Яндекса", объявленная в ноябре 2022 года, предполагает выделение основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний. При этом, новая структура "Яндекса" в России сохранит бренд и включит зарубежные направления. Компания подчёркивает, что ни Yandex N.V., ни другие компании группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Великобритании или Швейцарии и не принадлежат лицам, попавшим под эти санкции. Эта сделка может оказать значительное воздействие на развитие бизнеса "Яндекса" и его позиционирование на рынке.

Структурные изменения и новые инвестиции могут способствовать дальнейшему росту компании и укреплению её позиций как одного из лидеров в области интернет-технологий. Важно отметить, что продажа основного бизнеса "Яндекса" вызвала широкий резонанс в индустрии и среди инвесторов. Многие аналитики и эксперты следят за развитием событий и анализируют возможные последствия этой сделки для российского и мирового рынка интернет-технологий.

Некоторые высказывают опасения относительно будущего компании после изменения её структуры и владельцев, в то время как другие видят в этом шаге возможность для новых стратегических решений и развития. Ожидается, что закрытие сделки приведёт к изменениям в стратегии и деятельности "Яндекса", что может повлиять на его конкурентоспособность и позиционирование на рынке. Важно отметить, что компания остаётся одним из ключевых игроков в области поисковых систем, интернет-технологий и других сервисов, что делает её дальнейшее развитие предметом повышенного интереса со стороны инвесторов, аналитиков и пользователей.