Крупные технологические компании инвестируют в бизнес, занимающийся разработкой человекоподобных роботов.

Роботы стали важным этапом для дальнейшего развития искусственного интеллекта, а новейшие технологии позволят использовать искусственный интеллект для решения реальных задач. Инженеры компании Figure работают над роботом, который полностью повторяет внешность и движения человека.

Компания заявила, что надеется на то, что её робот под названием «Figure 01» сможет выполнять опасную для людей работу, и её технология поможет решить проблему нехватки рабочей силы.

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Стартап AI Inc., также поддерживаемый OpenAI и Microsoft Corp., привлекает около $675 млн финансирования.

В проекте принимают участие и другие технологические компании. Подразделение венчурного фонда Intel Corp вложит 25 миллионов долларов, а LG Innotek предоставит 8,5 миллионов долларов. Инвестиционная группа Samsung не осталась в стороне и выделила 5 миллионов долларов. В число спонсоров также входят венчурные фирмы Parkway Venture Capital, инвестирующие 100 миллионов долларов, и Align Ventures, предоставляющие 90 миллионов долларов.

Ожидается что инвесторы переведут средства на счет компании Figure AI и подпишут официальные соглашения в понедельник, но цифры могут измениться по мере проработки окончательных деталей. Оценка примерно в 2 миллиарда долларов является предварительной.

В мае прошлого года Figure смогла привлечь 70 миллионов долларов. Тогда генеральный директор Бретт Адкок сказал: «Мы надеемся, что мы одна из первых групп, которые выведут на рынок гуманоида, который действительно может быть полезен и заниматься коммерческой деятельностью».