Трамп подвергся критике за заявление о том, что США не будут выполнять свои обязательства перед НАТО.

Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, главный претендент на место генерального секретаря НАТО, призвал европейских лидеров прекратить «нытье» о сорок пятом президенте США.

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Это резкое предостережение прозвучало всего через несколько дней после того, как лидер Республиканской партии 2024 года предположил, что США не обязаны выполнять свои обязательства перед НАТО, если европейские страны не увеличат свой вклад в оборону Североатлантического альянса. Комментарии Трампа вызвали возмущение по всей Европе и немедленное осуждение со стороны Белого дома президента Байдена.

«Мы должны перестать стонать, ныть и ворчать по поводу Трампа», — заявил Рютте в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. «Это зависит от американцев. Я не американец, я не могу голосовать в США. Мы должны работать с кем бы то ни было на танцполе», - добавил он.

Рютте, который уходит из голландской политики в июле, заявил, что Европа должна увеличить финансирование оборонно-промышленного комплекса и нарастить производство боеприпасов в независимости от того, вернётся ли Трамп на пост президента США в 2024 году.

По данным Reuters, Рютте является основным кандидатом на пост генерального секретаря НАТО взамен Йенса Столтенберга, который уйдёт в отставку в октябре. Он заявил, что не будет проводить кампанию на эту должность.

Столтенберг был среди тех, кто раскритиковал комментарии Трампа на этой неделе, заявив, что риторика бывшего президента «подрывает» безопасность членов альянса.