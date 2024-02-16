Путин на интервью высказался о кандидатах в президенты США

Владимир Путин похвалил Джо Байдена как более надежную альтернативу для России, чем Дональд Трамп , делая свои первые публичные комментарии по поводу американских президентских выборов.

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«Он более опытный человек, он предсказуем, он политик старого образца», — сказал российский президент о Байдене в интервью государственному телевидению, когда его спросили, какой из двух ведущих кандидатов будет лучше для России.

Его выступление, подчёркивающее политическое долголетие и традициональный подход Байдена, равнозначно сомнительной похвале президенту США, который борется дома с мнением, что он слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок. После того, как во вторник Байден осудил Трампа за «позорные» угрозы позволить России вторгнуться к некоторым союзникам по НАТО, это также опровергло заявления о том, что действующий президент — единственный, кто достаточно силён, чтобы противостоять Путину.

В интервью Владимир Владимирович отклонил вопрос об остроте ума 81-летнего Байдена, похвалив его проницательность на их последнем саммите в Женеве почти три года назад. «Даже тогда говорили, что он некомпетентен, но я ничего подобного не видел», — сказал 71-летний Путин. «Да, он просматривал свои записи, но я просматривал и свои. Ничего не было."

Несмотря на похвалу Байдена, Путин также сказал одобрительные слова в адрес Трампа по поводу его позиции по Организации Североатлантического договора, которую Москва рассматривает как угрозу.

"Вероятно, в его точке зрения есть некоторая логика", - сказал он по поводу комментариев лидера Республиканской партии о том, что он не хотел бы, чтобы США защищали союзников по НАТО от нападения России, если они не выполнят свои обязательства по расходам на оборону.

«Трампа всегда называли несистемным политиком», — добавил Путин. «У него есть свой взгляд на то, как США должны развивать отношения со своими союзниками, и в прошлом тоже были искры».